Frykter at minst 5 prosent av pakkene vil komme for sent denne julen

Annonse

Netthandelsboomen skaper et stort press på transportselskapene.Dager før Black Friday har norske retailere allerede håndtert et netthandelstrykk tilsvarende denne dagen i flere måneder. Det viser Salesforce’ shopping indeks, som måler digitale trender innen e-handel.

I Q2 og Q3 økte netthandelen i Norden med henholdsvis 54 og 33 prosent, sammenliknet med året før. Salesforce spår at denne veksten vil tilta i siste kvartal. Det skriver CRM-selskapet i en pressemelding.

– Opptil 30 prosent av salget fra detaljhandel vil kunne skje digitalt denne julen. Med denne økningen er det en risiko for at fraktfirmaene vil drukne i pakker, og ikke klare å håndtere etterspørselen i perioden mellom Black Friday og jul. Derfor anslår vi at minst fem prosent, eller hver 20. pakke ikke vil nå frem i tide, sier Lars Grønkjær, ansvarlig for Salesforce’ e-handelsløsninger i Norden og Benelux, i meldingen.

Klikk-og-hent

Grønkjær mener butikkene vil kunne vinne stort på å la kundene bestille varer på nett og hente i butikk.

– Under fjorårets julehandel så vi at klikk-og-hent-løsningen ble en forbrukerfavoritt i Norge. Butikkene som tilbød denne løsningen klarte å redusere belastningen på frakt i de travlete ukene, og trygge kundene om at julegavene ville komme frem i tide, sier Grønkjær.

Salesforce forventer at økt digital shopping vil gjøre at butikkene får flere varer i retur i forbindelse med julehandelen, opptil 30 prosent mer.

– For å redusere antall returer blir det enda viktigere å gi god kundeveiledning i nettbutikken. Det kan være gjennom en live-chat, detaljerte produktbeskrivelser, anmeldelser, instruksjonsvideoer, og tydelige bruks- og størrelsesguider. Innsikten vår tilsier at forbrukere vil benytte seg av butikkassistanse 30 prosent mer i år, sammenliknet med fjorårets julehandel, sier Grønkjær i meldingen.