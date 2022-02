Globalconnect må betale bot på fem millioner kroner

Annonse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (kmd) har fattet vedtak om overtredelsesgebyr i den såkalte "Nødnettsaken". Etter en klage fra Globalconnect nedjusteres boten fra 11 millioner kroner til fem millioner kroner.

Nødnettsaken

I årskiftet 2016/2017 ble det oppdaget uautorisert brukertilgang til deler av Broadnets (nå Globalconnect) styringssystemer. Tilgangen var gitt til personell hos underleverandøren Tech Mahindra som hadde driftsoperasjoner for Broadnet, både i Norge og India.

På bakgrunn av denne hendelsen, gjennomførte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) stedlig tilsyn hos Broadnet. Nkom påla Broadnet å rette ni avvik, samt påla et overtredelsesgebyr for brudd på ekomregelverket på 11 millioner kroner. Det skriver kmd i en pressemelding.

Rettet avvikene

Departementet har nå konkludert med at Broadnet har brutt sentrale plikter i ekomregelverket og kravet om "forsvarlig sikkerhet", og at det derfor er riktig å ilegge et overtredelsesgebyr.

Likevel mener de at skadepotensialet var såpass begrenset. Departementet har også tatt hensyn til at hendelsen i seg selv førte ikke til nedetid for Nødnettet.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland understreker i pressemeldingen at det i denne saken var klare brudd på sentrale plikter i ekomregelverket, noe som tilsier at det ilegges et overtredelsesgebyr. Likevel kan Globalconnect høste godt av at de var raske med å rette opp i avvikene:

- Det er likevel verdt å påpeke at det i denne saken ikke skjedde utfall av ekomnett og -tjenester og at Broadnet tok umiddelbart grep i etterkant av hendelsen for å sikre at lignende ikke vil skje i fremtiden, sier hun i meldingen.

Departementet har også tatt hensyn til at flere av avvikene er tett koblet slik at det oppstår en "dominio-effekt" hvor flere avvik springer ut av det samme underliggende forholdet. Departementet har tatt hensyn til dette i sin totalvurdering av saken, slik at de samme forhold ikke vektlegges flere ganger for utmålingen av overtredelsesgebyret, heter det i meldingen.