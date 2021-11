Buypass og Digital Garden sammen om sikkerhetstiltak

Annonse

Norske Digital Garden skrudde denne uken på Buypass-sertifikater til 3200 domener, som dermed automatisk har gått over til den sikre HTTPS-standarden.

– Vi har aldri før hatt en så stor utstedelse av våre sertifikater på en gang. Dette er vi ganske spente over og ser helt klart konturene av fremtidens måte å sikre nettet på. Jeg håper dette kan være starten på noe større, sier Mads Henriksveen, fagansvarlig for sertifikater i Buypass, i en pressemelding fra it-sikkerhetsselskapet.

Digital Garden har i en årrekke samarbeidet med Buypass for å få på plass en løsning for å sikre nettsider på en enkel og kostnadseffektiv måte. Automatisk installasjon av SSL gjør at alle kan få sikre hjemmesider med et enkelt klikk i kontrollpanelet.

Ifølge Henriksveen er man avhengig av at alle nettsider går over på HTTPS-standarden for å gjøre internett tryggere:

– Vi er ikke helt der i dag, men med denne løsningen og partnere som Digital Garden kan utstedelsen av våre sertifikater skje i stadig større grad, og det bidrar til at vi kommer til å nå målet raskere, sier han.