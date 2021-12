Kvam, Eidfjord og Ulvik dropper brukernavn og passord

Annonse

– Vi hadde behov for enklere pålogging, men også nye ID-kort og nøkkelkort. Det sier it-lederen i Kvam kommune, Hans Christian Berstad.

I de tre kommunene Kvam, Eidfjord og Ulvik har de nå gått sammen om et felles prosjekt der de erstatter alle fysiske og digitale tilgangspunkter med ett smartkort. Det gjelder for alle de cirka 1300 ansatte i de tre kommunene.

I november tar de første steget for å kvitte seg med kompliserte låssystemer i kommunene.

Passord og brukernavn er slått av og byttet ut med sikker pålogging til digitale tjenester gjennom «Single Sign On».

Lettere hverdag

Alle ansattes datamaskiner har nå en kortleser. For å logge seg på setter ansatte smartkortet inn i leseren og taster inn en pinkode.

Smartkortet inkluderer en Buypass-brikke og en Mifare-RFID/EM sender, brikken har en kryptert personlig signatur per bruker. Det skriver Buypass i en pressemelding.

Berstad forteller til Computerworld at de hadde en del problemer med at ansatte glemte brukernavnet og passordet sitt.

Det førte til at flere av de ansatte delte disse med hverandre, og dermed også fikk tilgang til personlig informasjon om hverandre, og mulighet til å se meldinger mellom ledere og ansatte.

– Det er ikke i henhold til GDPR, sier Berstad til Computerworld, og forteller samtidig at de har brukt lang tid på implementeringen.

Flere fordeler

Berstad forteller at smartkortet fungerer som en alt-i-ett løsning for de ansatte.

I tillegg til å kunne låse opp nettsider, vil kortet også kunne låse opp fysiske tilgangspunkter – for eksempel dørene til kommunale barnehager, sykehjem, garasjeanlegg, skoler og alle andre tilgangspunkter en kommunalt ansatt benytter.

I tillegg skal de klimamessige konsekvensene også være av betydning.

Kvam kommune har koblet kortløsningen sammen med kommunens skrivere. Dermed skal antallet skrivere i kommunen være betraktelig redusert.

Hver signatur på hvert enkelt smartkort, er samtidig koblet til en felles skriverekø. Når ansatte skriver ut, er vedkommende avhengig av smartkortet sitt for å få tilgang til skriveren.

– Vi anslår at dette kan redusere papirutskriftene med minst 30 prosent i året. Vi jobber sterkt med å redusere avfall, og dette vil være et stort steg på veien til et mindre klimaavtrykk for oss, sier Berstad.