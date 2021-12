Smartcraft gjør nytt oppkjøp i Finland

Annonse

Smartcraft har blitt en størrelse i Norden som leverandør av SaaS-basert programvare (Software as a Service) i entreprenør- og håndverksbransjen. Selskapet har nå 8.900 kunder og 95.500 enkeltbrukere fordelt på Sverige, Norge og Finland. Vekstambisjonene er store og selskapet har nå gjort sitt sjette oppkjøp når de overtar det finske programvareselskapet Homerunbynet Oy.

– Homerun har utviklet seg til å bli et uunnværlig hjelpemiddel for mange entreprenører og eiendomsutviklere, og passer utmerket inn i Smartcraft-familien, sier konsernsjef Gustav Line i Smartcraft i en pressemelding.

Homeruns kunder blant finske entreprenører benytter i dag selskapets SaaS-baserte moduler for kommunikasjon til sine kunder. På den måten kan kundene enkelt og digitalt velge tilpasninger til sin leilighet, mens entreprenøren har god oversikt over kundenes valg, dokumentasjon rundt dette og garantihåndtering.

Homerun er Smartcrafts andre oppkjøp i Finland.

SmartCraft fikk i 2017 inn det svenske investeringsfondet Valedo Partners, noe som også startet selskapets oppkjøpsraid.

– Vi jobber aktivt med oppkjøp i de nordiske landene, og vil etter hvert rette blikket ut i Europa. Vi ser at det er store muligheter for verdiskapning gjennom synergier både på salgs- og kostnadssiden og på utviklingssiden når vi kjøper opp selskaper. Målet vårt er å bli en ledende leverandør av spesialiserte digitale løsninger for entreprenører og håndverkere ikke bare i Norden, men også i Vest-Europa, sier konsernsjef Gustav Line.