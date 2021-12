Vil kvitte seg med sinkestempel

Annonse

Norconsult Informasjonssystemer (Nois) lanserer i disse dager ISYtalks, et digitalt konferanse-konsept ikke ulikt det velkjente TED-formatet, med fokus mot byggebransjen i Norge.

– Vi leverer løsninger til ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer og er dermed i en posisjon der vi kan se helheten i informasjonsflyten mellom aktørene. Vi erfarer at løsningene og teknologien er på plass og at mange har tatt den i bruk, men at man kanskje ikke har utnyttet det fulle potensiale i helheten og samhandlingen seg imellom, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Konferansene kommer til å ha korte foredrag på 12 minutter hver, som skal strømmes gratis på Youtube. Eksperter i NoIS og Norconsult skal inspirere med temaer som bruk av droner til inspeksjon og beregning, tegningsløse byggeprosjekter og maskinlæring i byggebransjen.

Greiff Johnsen er overbevist om at konseptet vil falle i smak, og har stor tro på at ISYtalks kan bli et nytt nav for kunnskap om innovasjon og digitalisering i bransjen.

– Jeg tror deltakerne vil sitte igjen med følelsen av å ha lært noe nytt, og bli inspirert til økt grad av samhandling og deling for å øke digitaliseringstakten i byggebransjen. Og jeg håper vi samtidig får synliggjort at vi står parate til hjelpe bedrifter med å sette sine digitale ambisjoner ut i livet, avslutter Greiff Johnsen.

Det første ISYtalks arrangementet har digitalisering i byggebransjen som tema og går av stabelen torsdag 18. mars kl. 09.00-10.30. Du kna lese mer om programmet og melde deg på her.