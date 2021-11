Cordel Norden kjøper Congrid i Finland

Annonse

Cordel Norden, som leverer programvare til håndverkere og byggefirmaer, har investert i Congrid for å styrke produktporteføljen og muliggjøre ytterligere internasjonal vekst, heter det i en pressemelding. Cordel Norden leverer programvare og tjenester (SaaS) for å digitalisere byggefirmaer og håndverkere.

Selskapet består av tre datterselskaper med åtte kontorer i Norge og Sverige. Cordel-gruppen har 110 ansatte og betjener over 75 000 brukere fra flere enn 8000 kunder.

Congrid Oy er markedsleder av SaaS-programvare for byggekvalitet i Finland, med mer enn 150 kunder, inkludert 17 av de 20 største byggefirmaene i det finske markedet. Løsningen er et verdifullt verktøy for 10.000 mennesker i byggebransjen. Congrids 26 ansatte holder til i Helsinki og Stockholm.

Komplisert bransje

– Byggebransjen og håndverkere må overholde en rekke regler og forskrifter. Dette er veldig komplisert og involverer mange parter. Congrid har en fin og moderne løsning som hjelper selskap og håndverkere å være kompatible og sikre at informasjon fanges opp og behandles digitalt, sier Gustav Line, administrerende direktør i Cordel Norden.

– Vi er veldig entusiastiske til de nye mulighetene som Congrid tilfører Cordel-gruppen. Congrid er et flott selskap som har tatt en ledende posisjon innen sitt felt de siste årene. Vi tror løsningen vil være et passende tillegg til den eksisterende porteføljen vi har, og vil styrke vårt fotavtrykk innen kvalitetssikringsprogramvare i Norden, fortsetter han.

Vil bli nummer en i Norden

– Siden 2013 har vi hjulpet byggefirmaer til å ha digitale verktøy som gir mer åpenhet og datadrevne beslutninger i sitt kvalitetssikringsarbeid. Byggefirmaer bruker i økende grad feltdata i sin virksomhet. Det er behov for en digital løsning som Congrid i byggesektoren i Norden. Vi har bygget en sterk tilstedeværelse i Finland og åpner for tiden markedet i Sverige. Cordel støtter opp under vår strategi om å bli nummer én i Norden. Vi ser frem til å utvide vårt nordiske fotavtrykk med Cordel," legger Timo Makkonen til, administrerende direktør i Congrid.

Grunnleggerne og ledelsen i Congrid vil forbli i sine roller og vil også bli aksjonærer i Cordel Norden. Vilkårene i avtalen vil ikke bli tilgjengeliggjort.