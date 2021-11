Virtuell virkelighet for å øke kvaliteten i byggeprosjekter

Annonse

Sammen skal de øke kvaliteten i byggeprosjekter med VR, for ytterligere å forbedre og digitalisere samarbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

Ifølge en pressemelding har Tribia siden 2001 vært en leder for samarbeid og digital utvikling i den norske bygg- og anleggsbransjen, og er for de fleste å anse som standarden for samarbeidsverktøy på byggeprosjekter.

Dimension10 har de siste årene jobbet med utviklingen av en visualiserings- og samarbeidsplattform basert på Virtual Reality teknologi, hvor de har vunnet flere internasjonale kåringer for sitt produkt.

Gjennom dette samarbeidet vil brukerne av Interaxo kunne oppleve modellene sine gjennom D10 - som om de var bygget i virkeligheten. Dette vil bidra til færre feil og økt kvalitet, men også redusere behovet for fysiske byggemøter som nå kan holdes 100% virtuelt, og i tillegg forbedre samarbeidet gjennom en 3D-opplevelse.

Gjensidig nytteverdi for partnere og kunder

Ved å inngå dette samarbeidet sikrer både Tribia og Dimension10 økt nytteverdi for sine kunder, en gevinst begge parter er særdeles fornøyd med.

– Vi er utrolig glade for dette samarbeidet. D10 får muligheten til å jobbe tett med både Tribia og deres kunder, og på den måten både nå ut til langt flere enn vi hadde klart på egenhånd, nyte godt av eksisterende samarbeid og kundeforhold og samtidig jobbe tett sammen med en aktører som har utviklet ledende software løsninger mot bygg- og anleggsbransjen i snart 20 år. Tribia får på sin side muligheten til å tilby sine kunder en verdensledende samarbeids- og visualiseringsplattform basert på VR – en teknologi som stadig blir viktigere. Dette samarbeidet er vinn-vinn på alle områder og vi gleder oss til å komme i gang, sier Aleksander Langmyhr, daglig leder i Dimension10.

– Vi får gjennom Dimension10 en partner med VR-teknologi som støtter vår visjon om å forbedre samhandlingen i byggeprosjekter, som gjør det mulig å oppdage enda flere feil i prosjekteringen og dermed ytterligere redusere byggekostnadene. Integrasjonen med Interaxo tilgjengeliggjør modellene raskere og enklere i D10, hvor man får en unik mulighet til å oppleve dem i VR. Dimension10-partnerskapet er en spennende strategisk brikke i vår produktrekke, en løsning som forbedrer prosjektgjennomføringen og gir økt nytteverdi i bruken av Interaxo og vår BIM collaboration løsning, sier Steinar Svinø, administrerende direktør i Tribia.