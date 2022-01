Checkd selges til Sverige

Annonse

Next One Technology, som leverer forretningssystemet Next, kjøper det raskt voksende norske SaaS-selskapet Checkd og deres programvare for inspeksjon, sjekklister og kvalitetskontroll på byggeplasser og eiendomsdrift.

– Vi er veldig glade for sammenslåingen med Checkd, sier Gunilla Åberg, administrerende direktør i Next. De har vokst raskt i Norge, og vi ser store muligheter for å sammen kunne ekspandere videre både i Norden og videre til Europa. Vår felles løsning vil være det naturlige valget for bygg- og anleggsbedrifter i Europa som ønsker et profesjonelt, moderne og bransjespesifikt virksomhet- og prosjektstyringssystem.

Next ble selv kjøpt opp av investeringsselskapet (private equity) Monterro for to år siden. Selskapet har en rekke investeringer i it-markedet, og gjennom oppkjøpet av Next fikk selskapet også med prosjekteringsselskapet Byggsamordnaren som er store i Sverige.

– Sammenslåingen med Next gjør oss til en større og mer komplett plattform og vi kan raskt nå ut til et langt bredere marked, sier Tom Erik von Krogh-Martinsen, grunnlegger og administrerende direktør i Checkd. Gjennom fusjonen blir vi en del av en større organisasjon med stor kundebase. Dette vil styrke oss i vår ekspansjon og samtidig gi våre eksisterende kunder et enda bedre tilbud.

Checkd tilbyr en skybasert plattform for inspeksjon, kommunikasjon og dokumentasjon med fokus på KS og HMS på alle typer byggeprosjekter, men også på drift av eksisterende bygg. Selskapet ble grunnlagt 2013, og har over 200 kunder, samt en lisensmodell som gir kundene mulighet til å inkludere sine underentreprenører og samarbeidspartnere. Det finnes rundt 7.000 brukere fordelt på nærmere 1.500 selskaper. Selskapet har 12 ansatte og hovedkontor i Oslo.