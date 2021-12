– Vi trenger radikal innovasjon

Annonse

BYGGENÆRINGEN: Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup var tydelig på viktigheten av digitalisering da han åpnet årets viktigste samling for byggenæringen på Oslo Kongressenter i dag, der mer enn 800 deltakere fulgte med for å lære om digitalisering av næringen.

– Vi må gå fra inkrementell forbedring til radikal innovasjon. Byggenæringen er intet unntak, sa Astrup under sin åpningstale.

– Det krever ikke ny teknologi og det krever ikke nye data. Men det vil kreve mye samarbeid i næringen, og med myndighetene, sa Astrup.

Han pekte også på at det ikke nødvendigvis er de store, etablerte virksomhetene som står for innovasjonen, det må også være rom for nye oppstartsbedrifter som ikke sitter fast i gamle tankesett. Derfor blir det viktig å legge til rette for at også disse får plass i utviklingen.

Du kan se Live og opptak fra konferansen, helt gratis, ved å følge denne lenken.

Data og deling blir nøkkelen

Han var ikke imponert over innovasjonshastigheten i byggenæringen, og trakk fram flere andre bransjer der deling av data og kunnskap skjer i mye større omfang.

– Oljebransjen har delt data siden 90-tallet. Hadde de ikke gjort det, hadde ikke Johan Sverdrup-feltet blitt funnet, sa han, leverte en klar oppfordring til bransjen.

– Deres sitter på uendelig med data. Ingenting av det verdt noe hvis det ikke brukes. Og aller helst bør det deles. Det er en fremmed tanke for mange, men dataene er ikke verdt noe hvis de sitter for seg selv.

– Ikke alle er klar over hvilken gullgruve de sitter på. Du har så mye flere datapunkter enn de du bruker, og det er ikke gitt at du sitter på det datasettet som gir dine data verdi, sa han.

Ifølge Astrup er digitalisering det viktigste virkemiddelet for å redusere det enorme CO2-avtrykket næringen representerer, og han kostet på seg et lite stikk til sine etterfølgere med et håp om at digitalisering havner høyt opp på dagsorden også framover.

– Aldri har vel opposisjonen vist mindre interesse for en statsråd enn digitaliseringsministeren. Så jeg håper de viser mer interesse for digitalisering i posisjon enn opposisjon, avsluttet han.