Covid-19 setter fart på digitaliseringen av forsikringsbransjen

Covid-19-pandemien har ført til økte forventinger fra forsikringskundene, som dermed stiller høyere krav til forsikringsselskapene.

Med tech-aktørenes innmarsj i forsikringsbransjen, viskes også skillene mellom forsikringsaktører, InsurTech-aktører, BigTech-aktører og teknologi-partnere ut. Det kommer frem i årets World InsurTech Report 2020 (WITR), som tirsdag ble publisert av Capgemini og Efma.

Dermed må de tradisjonelle forsikringsselskapene ta grep som sikrer konkurransekraften i møte med de digitaliserte aktørerene som kan tilby mer produktfleksibilitet og kundesentrerte produkter og tjenester.

Digitale verktøy

– Årets World InsurTech Report 2020 viser at nordmenn ikke er like åpne for BigTech-aktører og mer utradisjonelle forsikringsleverandører som det vi ser på det globale markedet. Vi ser allikevel at norske kunder aktivt søker seg mot de mest digitale aktørene på jakt etter forsikringsprodukter gjennom covid-19-pandemien, sier Cecilie Vatn, forsikringsekspert i Capgemini Invent Norge, i en pressemelding.

Likevel påpeker hun at interessen for flere forsikringsprodukter har økt. Det skal også forventningene til kundeservice ha gjort.

Hun mener at dette har bidratt til at flere har byttet forsikringsselskap. Vinnerne er de aktørene som allerede har gode digitale verktøy for tett kundeoppfølging.

BigTech-aktører digitaliserer kundereisen

BigTech-aktører, altså de store og dominerende it-selskapene, har bidratt til å øke forventninger om tettere kundeoppfølging og respons i sanntid.

Ifølge rapporten skal forbrukernes vilje til å kjøpe forsikring fra disse aktørene har økt fra 17 prosent i 2016 til 36 prosent i januar 2020, og videre opp til 44 prosent i april 2020. Det skriver Capgemini.

For å kunne konkurrere med BigTech-aktørene, må forsikringsselskapene tydeligere prioritere de områdene kundene oppgir som viktigst for seg: overlegen kundeopplevelse (94 prosent), trygge prosesser (90 prosent), sanntidsrespons (87 prosent) og det å være en omsorgsfull partner (86 prosent), skriver Capgemini i meldingen.

Skybaserte tjenester og åpne plattformløsninger er avgjørende for kunne lykkes, men her ligger foreløpig store deler av forsikringsbransjen bak mer tech-orienterte aktører.

Konkurranse og samarbeid

Rapporten peker på at forsikringsselskapene enten kan utvikle eller kjøpe teknologi, eller innlede samarbeid.

Ifølge meldingen skal samarbeid via partnerskap være den mest effektive måten å få tilgang til teknologien som trengs for å forbli konkurransedyktig i markedet.

Dermed er det også heldig at rapporten viser at samarbeidet mellom aktører innenfor forsikringsområdet har økt:

Visstnok skal 67 prosent av forsikringsselskapene ønske å samarbeide med InsurTech-aktørene, mens 85 prosent av InsurTech-aktørene vil samarbeide med teknologileverandørene. 83 prosent vil samarbeide med forsikringsselskapene.

Mer enn 60 prosent av forsikringsselskapene og InsurTech-aktørene er interessert i å samarbeide med BigTech-aktører, heter det i meldingen.