CBK Distribusjon ekspanderer til Norden

Pericad er en finsk distributør av AV-og it-produkter til finske forhandlere.

– Vi ser et stort potensial i det nordiske markedet for våre produkter, samtidig som ekspansjonen vil styrke vår posisjon i Norge, sier daglig leder i CBK Distribusjon, Ole Blom, i en pressemelding.Pericad ble grunnlagt i 1989 og er et aksjeselskap med hjemsted i Espoo. Produktporteføljen består av kjente merkevarer som Barco og Philips. Pericad har gjennom årene opparbeidet en sterk posisjon i Finland med en stor og lojal kundeportefølje.

– Pericad, som er en kjent aktør på det finske markedet, har i over 30 år bygget opp en sterk og imponerende kundeportefølje. De har dyktige ansatte med relevant teknisk bakgrunn og mange års erfaring. Pericad og CBK har mye til felles, både når det gjelder bedriftskultur, produktportefølje, kunnskap og kunder. Pericad er første steg for Nordisk tilstedeværelse, sier Blom.

I tillegg til sin eksisterende produktportefølje skal Pericad nå også distribuere Hisense, som er verdens fjerde største TV-skjermprodusent og Yealink sine videokonferanseløsninger, samt CBK sine egne merkevarer LinkIT, Stoltzen og Elivi.

Oppkjøpet av Pericad er også viktig for Hisense sin tilstedeværelse i Norden.

– At CBK ekspanderer til Finland og tar sitt første skritt ut av Norge er utrolig gode nyheter for Hisense. Med dette vil også Hisense ekspandere til Finland sitt AV-marked sammen med Pericad, sier Mikael Holm, Sales Manager Nordics, i Hisense B2B Europe.