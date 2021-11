Dramatisk økning av cyber-angrep

Annonse

Check Point Software Technologies, som leverer it-sikkerhetsløsninger, har gitt ut sin nyeste sikkerhetsrapport. Den halvårlige rapporten viser hvordan cyberkriminelle fortsetter å utnytte skiftet til hybridarbeid.

Til tross for den vellykkede operasjonen med å ta ned Emotet botnetet tidligere i år, har cyberangrep økt med hele 29 prosent. I tillegg, med den nye teknikken; 'Triple Extortion' har løsepengevirusangrep økt med dramatiske 93 prosent, sammenlignet med første halvår 2020. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Spådommer for neste periode

Blant hovedfunnene i rapporten kommer det frem at antall løsepengevirusangrep på organisasjoner økte med 93 prosent i H1 2021, sammenlignet med samme periode i fjor.

Selskapet spår videre at svindelforsøk vil fortsette å vokse, til tross for at politi verden over trapper opp innsatsen med slå ned på sikkerhetstrusselen. Økt bruk av penetrasjonsverktøy skal ifølge Check Point gi hackere muligheten til å tilpasse angrep.

– I år har cyberangrep slått alle rekorder, og vi har sett en enorm økning i antall svindelforsøk, med høyprofilerte hendelser som Solarwinds, Colonial Pipeline, JBS og Kayesa. Fremover bør organisasjoner være oppmerksomme på risikoene, og sikre at de har de riktige løsningene på plass for å forhindre, uten å forstyrre den normale forretningsflyten, de fleste angrep, inkludert de mest avanserte, sier Maya Horowitz, leder Research hos Check Point Software.

Økningen vil fortsette

I løpet av de siste to årene har vi sett en akselerasjon i bruken av penetrasjonsverktøy, for eksempel Cobalt Strike og Bloodhound. Disse verktøyene utgjør ikke bare en reell utfordring fra et deteksjonssynspunkt, de gir også hackere tilgang til kompromitterte nettverk, slik at de kan skanne og bla etter ønske og tilpasse angrep på farten. Sikkerhetsfagfolk vil trenge et helt nytt sett med ferdigheter for å oppdage denne formen for angrep og forhindre at det skjer i fremtiden.

De voksende trendene med trippel utpressing, forsyningskjedeangrep og cyber-angrep vil og kan påvirke bedrifter mer enn noen gang. Trippel utpressingstrenden i løsepengevirusangrep inkluderer nå ikke bare den opprinnelige mål-organisasjonen, men også kunder, partnere og leverandører. Dette multipliserer de faktiske ofrene for hvert angrep, og krever en spesiell sikkerhetsstrategi.