Nettkriminaliteten i Norge har økt med 72 prosent

I forbindelse med cybersikkerhetsmåneden oktober, offentliggjør sikkerhetsselskapet Check Point (CPR) en ny rapport som viser økningen i nettkriminalitet det siste året.

Dystre tall for Norge

Check Point Software, en leverandør av cybersikkerhetsløsninger globalt, kan rapportere om dystre tall når vi nå går inn i «Cybersecurity Awareness» måneden oktober. Ifølge selskapets siste rapport er det 40 prosent flere ukentlige angrep på organisasjoner i 2021 sammenlignet med 2020. I Norge er tallet for ukentlige angrep 458, noe som er en økning på 72 prosent.

Fra mars 2020 har det vært en jevn og betydelig økning i ukentlige antall angrep. I september 2021 nådde økningen sitt høydepunkt med over 870 angrep. Dette er mer enn dobbelt så mange angrep som i mars 2020.

Økning over alt

Mens Afrika er den mest målrettede regionen for cyberangrep, har Europa og Nord-Amerika den største økningen i cyberangrep mellom 2020 og 2021.

Organisasjoner i Afrika opplevde det høyeste volumet av angrep, med et gjennomsnitt på 1615 ukentlige angrep per organisasjon. Dette er en økning på 15 prosent fra i fjor. Dette etterfølges av APAC med et gjennomsnitt på 1 299 ukentlige angrep per organisasjon, etterfulgt av Latin-Amerika med et gjennomsnitt på 1.117 angrep ukentlig, Europa med 665 (en økning på 65 prosent) og Nord-Amerika med 497 (57 prosent økning). Det skriver CPR i en melding.

Sektorene som opplever de høyeste volumene av cyberangrep er utdanning og forskning med et gjennomsnitt på 1468 angrep per organisasjon hver uke, etterfulgt av regjering og militære med 1,082 og helsetjenester med 752.

Oppfordrer til forebyggende tilnærming

CPR observerer også at globalt i 2021 påvirkes i gjennomsnitt 1 av 61 organisasjoner av løsepengevirus hver uke. Det skal være en økning på 9 prosent sammenlignet med 2020.

ISP-sektoren, altså internettleverandører, er bransjen som er mest knyttet til nettsvindel i år. Gjennomsnittlig ukentlig antall berørte organisasjoner i denne sektoren i 2021 er 1 av 36 (32 prosent økning fra 2020). Helsevesenet er på andreplass med 1 av 44 organisasjoner som har blitt påvirket (39 prosent økning) etterfulgt av programvareleverandører på tredje plass med 1 av 52 organisasjoner (21 prosent økning).

– Siden utbruddet av pandemien har cyberkriminelle dukket opp i aksjon for å dra nytte av mulighetene som presenteres for dem. Med den konstante økningen i cyberangrep anbefaler Check Point Software at alle organisasjoner innfører en forebyggende tilnærming til cybersikkerhet, i stedet for å jobbe med utbedring etter at angrepet er en realitet, sier Erling Schackt, teknologisjef i Check Point Norge.