Lånekassen med tjeneste i nettbanken

Siden 2018 har Lånekassen sammen med Sbanken, hatt et pilotprosjekt hvor kundene har fått tilgang til saldoen på studielånet sitt i nettbanken. Nå har Lånekassen klar en løsning for visning av saldo til alle banker utviklet under DSOP-paraplyen (Digital samhandling offentlig privat) -paraplyen. Snart får alle kunder i Sparebank 1, Sbanken og DnB tilbud om å se Lånekassen-saldoen i sin nett- og mobilbank.

– Lånekassen har nærmere én million kunder som med denne tjenesten kan få oppdatert saldo for studielånet sitt rett inn i den nettbanken de bruker til daglig, og dermed få bedre oversikt over økonomien sin, sier administrerende direktør i Lånekassen Nina Schanke Funnemark.

Undersøkelser viser at saldo i nettbank er en etterspurt tjeneste. Hele 94 prosent av Lånekassens kunder var interesserte i å se studielånsgjelden sin i egen nett- eller mobilbank.

Offentlig og privat samarbeid

Saldo i nettbank er en del av DSOP-programmet. Her samarbeider finansnæringen og offentlige virksomheter om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet som kommer befolkningen til gode og bidrar til forenkling og effektivisering.

– Stadig flere av kundene våre benytter seg av muligheten til å hente inn og se kontoer fra andre banker i våre flater, etter at PSD2, det nye betalingsdirektivet, ble innført i fjor. Med studielånet på plass i mobilbanken også, får kundene våre enda bedre oversikt og kontroll over økonomien sin. Vår visjon er å gjøre hverdagsøkonomien enklere for folk, og dette er ett av mange skritt i riktig retning mot å kunne tilby en oversikt over hele folks økonomi på én flate.

Enklere hverdagsøkonomi

– Slik vil hverdagsøkonomi, som for mange kan være komplekst og vanskelig, heller blir enkelt og lett å forstå for kunden – samtidig som de kanskje blir litt begeistret i tillegg. Vi er i hvert fall veldig begeistret over dette, og over samarbeidet med Lånekassen i denne prosessen, sier administrerende direktør i Sparebank 1 Utvikling, Øyvind Aass.

Statsråden for Lånekassens eierdepartement påpeker at et mål for digitaliseringsstrategien i offentlig sektor er å tilby gode, felles og sammenhengende løsninger.

– Ingenting er bedre enn å samle alt på ett sted. Når flere nå får studielånet sitt inn i nettbanken hvor de styrer med alt annet av brukskontoer, sparing og gjeld vil det gi mye bedre oversikt og kontroll over egen økonomi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Levere tjenester gjennom andre

I første omgang er det kun mulig å se gjelden i nett- og mobilbanken. Selve administreringen av gjelden skjer fortsatt gjennom Lånekassens nettsider.

– Når saldo i nettbank nå rulles ut til flere banker vil det gi oss mange nyttige erfaringer med det å levere tjenester gjennom andre. Etterspørsel og tilbakemelding fra kundene vil være viktige innspill for veien videre, sier Schanke Funnemark.

Studiegjelden din dukker ikke opp i nett- og mobilbanken helt uten videre. Den første gangen må kunden gi samtykke gjennom Altinn. Neste gang kunden logger inn i nett- og mobilbanken, hentes saldo automatisk så lenge samtykket fortsatt er gyldig.