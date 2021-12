Verdens bie-dag feires 20. mai

Annonse

Bier er svært viktige for livet på jorden. Vi har hørt om biedød og mulige kriser. FN har lenge hatt prosjekter på gang for å sikre biene bedre forhold. Ikke for at vi skal få mere honning, men for at verdens befolkning skal få mat.

Pollinering, at bier hjelper til med at planter blir befruktet, er nødvendig for at vi skal få grønnsaker og alt annet vi bruker fra planteverdenen. Dessuten er plantelivet kritisk viktig for alt liv på kloden.

Skjønt hjelper og hjelper, biene står for mesteparten av jobben med pollineringen: Nær 90 prosent av verdens ville blomstrende plantesorter er helt eller delvis avhengig av at de (eller noen andre) sørger for pollinering. Det samme gjelder 75 prosent av verdens matavlinger og 35 prosent av alt jordbruksland.

Fra Bee to Bee til B2B

Så hva har dette med it, og spesifikt Oracle å gjøre? Jo, Verdens Bie-prosjekt (World Bee Project) samarbeider med Oracle om forskning og analyse av bier og deres livsbetingelser og hva som skal til for å ta best mulig vare på dem.

Jeg fikk presentert dette prosjektet i mars i år, og så hvordan de utnytter Oracle Cloud , massiv datainnhenting fra en masse sensorer og andre kilder og en rekke analyseverktøy for store data.

Selvfølgelig vil Oracle gjerne fortelle om dette prosjektet, og gjerne trekke frem sin teknologi. Som de selvsagt vil at virksomheter verden rundt skal ta i bruk. Jeg ble imponert av bie-prosjektet, og kan ikke påstå at det måtte være Oracle og ingen andre som kunne bistå, men her er noen lenker som forklarer mer om prosjektet.

FN: Verdens biedag

Smart Data Lessons from the Hive

The world bee project global hive network