Sikkert nettverk levert i én pakke

Annonse

Små- og mellomstore bedrifter har som oftest ikke ressurser til hverken å sette opp, drifte eller holde nettverk oppdaterte eller sikre. Da kjøper de gjerne løsningene av leverandører. Noen anskaffer litt her og litt der, andre vil ha en totalpakke. Som dessverre ofte kan bli kostbar.

Derfor har Globalconnect lansert løsningen Smartfiber, som de allerede kaller et flaggskip-produkt. Løsningen er skybasert, hvilket innebærer at kundenes nettverk alltid er oppdatert og beskyttet mot de siste sikkerhetstruslene.

– For mange små og mellomstore virksomheter er det krevende å vite hvordan man skal beskytte seg mot digitale sikkerhetstrusler – og i disse hjemmekontortider har dette blitt ekstra utfordrende. Vi ønsker å gjøre det lettere for dette kundesegmentet og utvider nå vår nettverksløsning Smartfiber med ytterligere sikkerhet sier Martin Højriis Kristensen, produktdirektør i Globalconnect.

De nye tjenestene gir kundene tilgang til teknologi – og fordeler – som tidligere har vært forbeholdt store virksomheter med egne it-avdelinger og store it-budsjetter.

Bekymrede it-ansvarlige

I en undersøkelse som Globalconnect har gjennomført blant 250 norske it-ansvarlige, svarte nesten halvparten at de er bekymret for sikkerhetsutfordringer som hackerangrep ved bruk av hjemmekontor.

– Med de nye tjenestene får kundene en forbedret «next generation» brannmur og en VPN-løsning som gjør at de ansatte kan jobbe sikkert også fra hjemmekontoret, sier Kristensen.

De nye sikkerhetstjenestene er en del av Smartfiber, en komplett nettverksløsning skreddersydd for mindre bedrifter. Smartfiber inneholder fra før – i tillegg til internett via fiber – blant annet wifi med gjestenett og en ekstra 4G-forbindelse som automatisk slår inn hvis fiberen går ned. For de som har flere virksomhetslokasjoner gir Smartfiber også mulighet til å enkelt koble sammen lokasjonene i ett lukket og kryptert nettverk.

Spurte kundene

– Smartfiber baserer seg på sd-wan, som enkelt forklart er den nyeste nettverksteknologien. Løsningen er skybasert, hvilket forenkler både installasjon, overvåkning og drift ved at Globalconnect styrer alle funksjoner sentralt. Kundenes nettverk kan oppdateres med ny funksjonalitet uten at vi fysisk trenger å komme til deres lokasjon, sier Kristensen.

– De utvidede sikkerhetsfunksjonene aktiveres enkelt av oss i kundenes Smartfiber-router og vi sørger for at funksjonaliteten alltid er oppdatert – og at kundene dermed alltid er godt beskyttet.

– Hva gjorde at dere utviklet dette tilbudet?

Annonse

– Vi har spurt kunder hva de ønsker av oss, og svarene var mye de samme: Flere tjenester og ikke minst alt fra én leverandør, svarer Kristensen.

– Tidligere stoppet vår leveranse ved bygningsveggen, nå går den helt frem til sluttbruker, sier Ole André Naper, som er produktsjef for Smartfiber.

De peker på at de i seg selv ikke leverer skytjenester som kunden skaffer fra Microsoft, Amazon eller Google, men leverer sikre og trygge forbindelser mellom kunden og datasentrene til leverandørene.

Prisene er slett ikke avskrekkende, i alle fall ikke de eksemplene Computerworld ble forelagt. Inkludert er drift og overvåking, trafikkprioritering og -analyse. Nå leveres Smartfiber i hele Norden og prisen er forutsigbar fordi det leveres som en pakkeløsning.