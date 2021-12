Microsoft sikter høyere: Vil overta TikTok over hele verden

Annonse

Det vil vi, Microsoft skal ha lagt inn bud på TikToks tjenester i USA, Canada, Australia og New Zealand. Nå er de ifølge Financial Times interessert i å overta TikTok over hele verden, skriver Computerworld Danmark. Unntatt i Kina, hvor TikTok ikke finnes. Der driver ByteDance tjenesten Douyin.

Microsoft ønsker blant annet å sikre at TikTok-brukere kan bruke appen når de er på reise i andre land. Det vil være vanskelig hvis TikTok under Microsoft bare kan brukes i de landene den opprinnelige planen var å overta tjenesten i.