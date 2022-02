Digitaliseringsministeren åpnet Ignite 2019

Annonse

Det var digitaliseringsminister Nikolai Astrup som stod for åpningen av Ignite-konferansen i Oslo, onsdag denne uken. På konferansen vil over 800 teknologi- og bransjeledere diskutere cybersikkerhet, datafrigjøring, digital transformasjon og kunstig intelligens (AI) som ledd i å digitalisere industrier.

– Tirsdag la regjeringen frem en ambisiøs digitaliseringsstrategi som vil bidra til at Norge skaper gode offentlige tjenester til borgerne, bedriftene og den frivillige sektoren. Data er gull. Hvis vi foredler og forvalter data på riktig måte vil det være grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, nye industrisuksesser og arbeidsplasser, sa Nikolai Astrup, digitaliseringsminister, i hans åpningstale.

På Ignite vil flere fremstående talere og eksperter være tilstede. Blant annet vil det være representanter fra selskap som Google Cloud, Equinor og Oil, Gas & Enegry.

– For å øke effektivisering må næringer omfavne digitale løsninger. Digital transformasjon i ressurskrevende næringer vil forbedre tilgangen til informasjon i sanntid, åpenhet og beslutningsprosesser. Gitt kompleksiteten av de eksisterende systemene krever den fjerde industrielle revolusjonen at teknologi- og industrieksperter samarbeider fra begynnelsen av alle transformasjonsprosesser. Ignite er den perfekte plattformen for å starte disse samtalene, knytte nye forbindelser og dele erfaringer som er nødvendige for å lykkes med denne digitale transformasjonen, sier John Markus Lervik, Adm. Dir. i Cognite, i en pressemelding fra selskapet.