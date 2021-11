Google frigir posisjonsdata om covid-19

Annonse

Google samler inn posisjonsdata fra brukeres mobiltelefoner over hele verden. Nå frigir de datasett i form av pdf-rapporter som viser endringene i bevegelsesmønstre i forbindelse med den pågående viruskrisen.

Det foreligger rapporter over tilstanden i 131 land, brutt ned på regioner og byer. For Norge er det brutt ned på fylker. Ifølge Google vil de offentliggjøre mer detaljerte rapporter etter hvert. Alle data skal være anonymisert og i henhold til Googles retningslinjer for personvern.

Du finner Googles covid-19-side her. Og rapporten om Norge her.