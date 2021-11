Økt etterspørsel etter pc-er, men fallende salg

Annonse

En oversikt fra Canalys over pc-leveranser i hele verden i første kvarte kvartal 2020 viser at pc-produsentene sliter med Covid-19 i form av vansker med produksjon og logistikk. Det har medført at verdens pc-leveranser er gått ned åtte prosent i forhold til første kvartal 2019.

De ble solgt 53,7 millioner bærbare og stasjonære maskiner, ifølge Canalys. Markedsandelene blant de største produsentene holdt seg ganske stabilt, men Lenovo er nå verdens største pc-produsent og har skjøvet HP ned på andreplass. Deretter følger Dell.

Apple på fjerde har en markedsandel på seks prosent og har opplevd størst nedgang i antall leveranser siden for ett år siden.

Problemer med deler

­­– Pc-industrien har fått en boost på grunn av den globale situasjonen med Covid-19, og produktene fyker ut av hyllene gjennom hele første kvartal, sier forskingsdirektør Rushabh Doshi i Canalys.

– Men pc-produsentene startet 2020 med begrenset tilgang til Intel-prosessorer forårsaket av en overgang til 10 nanometer-brikker. Dette forsterket seg da fabrikker i Kina ikke fikk åpnet etter ferien i forbindelse med kinesisk nyttår, fortsetter han.

Ifølge Canalys forsterket dette seg ytterligere i forbindelse med økningen av etterspørselen fordi virksomheter plutselig så seg nødt til å utstyre sine ansatte til å kunne jobbe hjemmefra. Også barn trengte pc-er ettersom skolene stengte og undervisningen foregikk over nettet.

Dette førte igjen til at kostnadene ikke lenger var like viktige, men at hastigheten på leveransene ble det viktigste.

– Vil ikke holde seg

– Når vi beveger oss inn i neste kvartal er produksjonsproblemene i Kina til stor del løst. Men den plutselige etterspørselen i første kvartal vil antakelig ikke holde seg. Resten av året ser ikke veldig positivt ut. Færre virksomheter vil investere i kontorteknologi, og mange hjem er nylig utstyrt med det aller siste, sier Ishan Dutt, analytiker i Canalys.

– En global økonomisk tilbakegang har begynt – bedrifter vil gå konkurs og millioner vil bli uten arbeid. Også statlige og lokale myndigheter og store konserner vil måtte prioritere å bruke pengene på annet enn pc-er.

Det vil igjen bety problemer for pc-produsentene, som må håndtere svakere etterspørsel samtidig som fabrikker er gjenåpnet. Det blir en vanskelig oppgave å håndtere leveringskjede og produksjon riktig de neste månedene.