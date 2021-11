Stor etterspørsel etter falske vaksinesertifikater

Annonse

Siden mars i år har Check Point Research ( CPR) observert en økning på 257 prosent i antall selgere på den krypterte meldingsplattformen Telegram som reklamerer for falske vaksinekort rettet mot vaksinemotstandere. Dette sammenfaller med et økende press om å vaksinere seg etter spredningen av Delta-varianten, skriver CPR i en pressemelding.

Videre har CPR observert:

• Antallet aktive grupper på Telegram som reklamerer for falske vaksinesertifiakter er estimert til over 2.500.

• Antall følgere av disse gruppene har økt med 566 prosent og gjennomsnittlig antall følgere er 100.000, der noen enkelte har nådd over 450.000 følgere.

• Prisen på falske vaksinesertifikater er redusert fra rundt 200 dollar til så lite som 100 dollar i dag.

Sertifikater som kalles blant annet "EU Digital COVID certificiate" og "NHS Covid Vaccine Cards" er nå for salg. Check Point Research har observert at majoriteten falske sertifikater kommer fra Europa fra blant annet Sveits, Nederland, Italia, Frankrike og Hellas.

I dag er det rapportert 641.000 nye smittetilfeller daglig på global basis, etter at 4,43 milliarder doser er administrert på verdensbasis. Det betyr at 16 prosent av verdens befolkning er vaksinert, viser data fra Our World In Data.