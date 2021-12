Salesforce med oppdateringer til Slack

Annonse

Slack var ett av selskapene som så ekstrem vekst på kort tid da pandemien slo til. I løpet av bare fjorten mars-dager i fjor vokste antall brukere med 2,5 millioner til 12,5 millioner. Slack har ikke innebygget videokonferanse, så det er viktig for Slack å slippe ny funksjonalitet for å hindre at de lekker kunder til konferanseplattformer.

Salesforce, internasjonal markedsleder på CRM, annonserte oppkjøp av Slack for i underkant av 30 milliarder dollar i desember i fjor, og oppkjøpet ble fullført i juli i år. Det annonserte formålet da var å levere det de kalte det digitale hovedkontor, og under selskapets digitale Dreamforce-konferanse i disse dager ble visjonen konkretisert.

Det digitale hovedkontoret realiseres gjennom flere integrasjoner mellom Slack og Salesforce. Alt for å gjøre det enklere og bedre å samarbeide på tvers av virksomheten. Tidligere i august lanserte Salesforce de første Slack-integrasjonene, som gjør det enklere å samkjøre salg, markedsføring og kundeoppfølging, og få full oversikt over kunden på tvers av avdelinger. I dag lanserer de integrasjoner på tvers av nesten alle produktene sine.

Digitalt hovedkontor

Digitalt først, er grunntanken blak det digitale hovedkontoret, og Slack-funksjonaliteten er innrettet for å sette kundene i stand til å utnytte mulighetene. Nye Slack inneholder flere nyheter. Clips er en ny måte å skape og dele lyd, bilde og skjerm-opptak på tvers av kanaler. Govslack er en versjon som møter strenge sikkerhets- og samsvarskrav, og en rekke forbedringer på Slack Connect gjør det enklere å skape og administrere forbindelser, også for kunder og partnere som ikke bruker Slack fra før.

– Vi snakker ikke lenger om jobben som et sted vi går til, men noe vi gjør. Nå trenger virksomheter et digitalt hovedkontor for å være tilknyttet ansatte, kunder og partnere, og utvikle seg i en verden der vi kan jobbe fra hvor som helst, sier Bret Taylor, president og Chief Operating Officer i Salesforce.