Oracle satser på sport

Det kan virke som sport er virkemiddelet for å vekke oppmerksomhet hos en ny kjøpergruppe – de uten tidligere kjennskap til selskapets flaggskip.

Tidligere i år annonserte Oracle inntog i Formel1, som sponsor for Red Bull-teamet, og fra før av sponser selskapet gründer Larry Ellison’s favorittsport seiling.

Avansert fotballanalyse

Nå står engelsk fotball for tur. I en pressemelding forteller Oracle at deres skyinfrastruktur er valgt av Premier League for å levere statistikk og såkalt match-innsikt under kampene.

Den nye innsikten omfatter sannsynlighet for seier basert på eksisterende statistikk og simuleringer og analyser underveis i kampen, en momentum tracker som regner ut sannsynligheten for scoring i løpet av de neste ti sekundene, samt en løpende analyse av lagenes organisering underveis. Sistnevnte viser lagenes formasjon i forsvar og angrep i sanntid.

– Kombinasjonen av Oracle sin maskinlæringsekspertise og rikdommen av fotballdata i Premier League er en viktig blanding av teknologi og sport. Feilmarginen i Premier League er veldig liten, så data er avgjørende for å forstå de avgjørende øyeblikkene og historien til hver kamp. Det er disse historiene som forener fans og tenner deres pasjon for sporten, sier CMO Ariel Kelman i Oracle i pressemeldingen.

Med andre ord, nok et eksempel på nyttig bruk av avansert IT, kanskje særlig for de med hjerte for engelsk fotball.