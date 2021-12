Dataforeningen lanserer programmeringskonkurranse

Annonse

— Norge drives av kode. Det sier Christian Torp, generalsekretær i Dataforeningen (DND).

Nå går foreningen sammen med seks andre bedrifter for å samarbeide om en stor kodekonkurranse. Konkurransen har fått navnet Rosing Coding Challenge (RCC) og er oppkalt etter Norges første it-gründer, Fredrik Rosing Bull. Konkurransen skal være et nytt tilskudd til Rosing-prisene.

Java-fokus

Den landsomfattende konkurransen er åpen for alle som driver med programmering i Norge, enten det er i jobb, som student, eller som en hobby. Årets konkurranse er en pilot, med fokus på Java-programmering.

Likevel er RCC planlagt som en årviss turnering, ikke bare for java-programmerere, men for alle dominerende retninger innen programmering.

— Java er et viktig programmeringsspråk, selv om det bare er et av mange. Som Java-evangelist er jeg vel ikke helt objektiv, men et sted må vi starte, og Java er et bra startpunkt. Det sier Thor Henning Hetland, en nøkkelperson bak Javabin og Javazona. Hetland skal fungere som jurymedlem i konkurransen, og sitter i juryen sammen med blant andre Cristian Torp; Simen Sommerfeldt, teknologidirektør i Bouvet; Darija Hauge, teamleder for javautviklere i Ciber og Live Leer i Storebrand.

I den kvalifiserende delen av konkurransen, som arrangeres i mars, skal deltakerne løse fem oppgaver over nett. Deltakerne får tilsendt lenker til en løsning for måling av programmeringsferdighet levert av GrepS, som gjør at de kan skrive kode i nettleseren.

Et av poengene med RCC er at deltakerne skal jobbe med virkelige problemer fra norsk næringslivs praktiske hverdag. Derfor er alle oppgavene basert på virkelig kode eller virkelige problemer fra arbeidslivet. Oppgavene som skal løses er utformet av utviklere som jobber med koden. Det skriver Dataforeningen i en pressemelding.

Programmeringsferdigheter

Hoveddelen av kriteriene for å peke ut vinnere i Rosing Coding Challenge er knyttet programmeringsferdigheter.

— De tusenvis av programmererne rundt omkring i landet er — for folk flest — anonyme superhelter som gjør vår verden bedre, bit for bit, kodelinje for kodelinje. De gjør livene våre enklere og gir oss muligheter vi tidligere ikke engang kunne forestille oss. Innsatsen som legges ned av koderne fortjener oppmerksomhet, heder og ære. De færreste forstår hva dette krever av ferdigheter, talent, kompetanse og kreativitet, sier Torp i meldingen.