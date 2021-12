Politiet advarer mot ny bølge av fakturasvindel

Annonse

Politiet opplyser at de har observert flere godt planlagte og snedige faktura- og betalingsbedragerier mot næringslivet. Ofte gjøres disse bedrageriene mulig fordi de kriminelle leser e-post mellom den som sender og den som mottar fakturaen.

Etter lengre tid med sosial manipulering sender svindlerne faktura med sitt eget kontonummer som betalingsmottaker, og enkelte firmaer har blitt fralurt store beløp, opplyser politiet i en pressemelding.

Sjekk alltid med leverandøren

Politiet beskriver svindelmetoden slik i pressemeldingen:

«En kunde mottar en faktura. Denne inneholder et nytt kontonummer, som ikke tilhører leverandøren. Fakturaen blir betalt og bedrageriet er gjennomført.

Den uriktige fakturaen blir oversendt etter lengere tids sosial manipulering, ved for eksempel at det har vært epostkontakt over noe tid slik at tillitsforholdet er styrket og man er overbevist om at kommunikasjonen er ekte. Men det er den ikke!

Gjerningspersonene utgir seg for å være en leverandør eller lignende. Fakturagrunnlaget kan være helt riktig, men kontonummeret er knyttet til gjerningsmennene og ikke til leverandøren».

Mottiltaket politiet anbefaler er å alltid sjekke med leverandøren om de har byttet kontonummer før man betaler fakturaen. Dette gjøres helst via andre kanaler enn e-post, for eksempel ved hjelp av en telefonsamtale til en kjent kontakt eller rette vedkommende hos leverandøren.