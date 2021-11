Digiplex kobler seg til Megaport for utvidet skytilknytning i Norden

Annonse

Digiplex har inngått en avtale med det australske Network as a Service-selskapet Megaport for å kunne tilby sine kunder i Norden direkte, sikret og tilpasset tilkobling til over 300 tilbydere av offentlige skytjenester.

Blant skytilbyderne som finnes i Megaports infrastruktur er verdens aller største skyleverandører, som Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, Nutanix, Salesforce og Alibaba Cloud.

Høy ytelse og optimalisert trafikk

Denne kunngjøringen kommer i bakkant av at Digiplex i april i år kunngjorde at de hadde koblet sammen alle sine datasentre i Norden i ett privat nettverk. Dette nettverket har sitt sentrum i Digiplex’ datasenter på Ulven i Oslo, og det er dette som nå kobles til Megaports globale nettverk.

Megaport opererer et globalt nettverk basert på Software Defined Networking (SDN) der kommunikasjonsveiene mellom tjenesteleverandørene og deres kunder er korte, med VPN-sikring og optimalisert trafikkstyring. På Megaports nettsider opplyses det at det vanligste tilkoblingshastigheten til deres nettverk er på hele 10 Gbit/s.

Svært kort vei til skyen

Når Digiplex nå kobles til dette nettverket får alle selskapets kunder svært kort vei til sine tjenesteleverandører.

– Våre kunder videreutvikler sine sky-strategier kontinuerlig, og det krever stadig raskere, sikrere og problemfri tilgang til et bredest mulig spekter av ledende skyleverandører, som for eksempel Microsoft, AWS, Google, Alibaba og andre, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex, i en pressemelding.

– Gjennom vårt partnerskap med Megaport utvider vi skytilbudet vårt betydelig. Vi gir med dette kundene våre flere muligheter til å velge nye strategier, inkludert multi-sky og hybrid-sky, og de kan dra nytte av markedets beste løsninger og rask distribusjon for å få maksimal effekt, fleksibel levering og forenklet sky-administrasjon, legger han til.

– Våre on-demand-løsninger for skytilknytning muliggjør optimale nettverksstrategier, samtidig som kompleksiteten og distribusjonstiden reduseres. Megaport Cloud Router muliggjør sky-til-sky-tilkoblinger som støtter multi-skyløsninger med høy ytelse. Dette spennende partnerskapet med Digiplex gjør det mulig for Megaport å støtte den økende utbredelsen av skytjenester i Norden, og gir våre kunder ytterligere datasenter-alternativer, avslutter Peter Hase, markedsdirektør (CCO) i Megaport.