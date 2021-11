Volkswagen flytter inn i to HPC-datasentre hos Green Mountain på Rjukan

Annonse

Datasenterselskapet Green Mountain har i dag kunngjort at Volkswagen Group har etablert seg i selskapets datasenter på Rjukan. Det dreier seg om to nye spesialbygde datahaller som VW skal bruke til tungregning – HPC, «High Performance Computing».

Bakgrunnen for valget til den tyske bilgiganten er at det nye senteret er både bærekraftig og kostnadseffektivt, melder Green Mountain i en pressemelding Computerworld har mottatt i e-post.

Økonomi og bærekraft

For at en stor aktør som Volkswagen skal etablere seg i Norge, er det flere faktorer som må være på plass. De viktigste argumentene for dagen kunngjøring er imidlertid vel kjente nå:

– Vi jobber med digitalisering innen alle områder av Volkswagen-gruppen. Med ny teknologi og digitale former for samarbeid er det et økende behov for datakraft i selskapet. Som et resultat, utvider vi stadig vår kapasitet, forteller Mario Müller, Head of IT Integration and Services hos Volkswagen Gruppen i pressemeldingen.

– For oss er både økonomiske faktorer og bærekraft i selskapet viktige aspekter. Det nye datasenteret i Norge tilfredsstiller begge deler. Driften er kostnadseffektiv og helt klimanøytral, legger han til.

Green Mountain legger til sin egen handlekraft til listen de mener er bakgrunner for Volkwagens etablering: «Norges overskudd av fornybar energi til en lav pris, fordelaktige rammevilkår og Green Mountains evne til å bygge datasentre av høy kvalitet på kort tid», skriver de i pressemeldingen.

– Dette viser at regjeringens datasenterstrategi fungerer. Vi klarer nå å tiltrekke oss store internasjonale kunder til Norge, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Lokale ringvirkninger

Det var denne kunden som gjorde at Green Mountain startet opp utvidelsen av sitt datasenter på Rjukan i fjor høst. Datahallene som til sammen har en kapasitet på 2,75 megawatt er spesialbygd for VWs behov, og var ferdigbygde i april. Dette betyr at konstruksjonstiden var på seks måneder, opplyser selskapet.

Green Mountain skriver videre at «bruken av pre-fabrikkerte moduler samt en sterk innsats fra flere lokale entreprenører gjorde det mulig».

Selskapet viser til at det er estimert at for hver megawatt kapasitet i et datasenter skapes det cirka 20 nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Både dette, og det faktum at for hver internasjonal etablering i Norge vil andre internasjonale aktører bli mer oppmerksomme på mulighetene her til lands, gjør at næringsministeren er entusiastisk.

– Data har blitt en nøkkelressurs for utviklingen av næringsliv og samfunn, og behovet for datasentre vil bare øke. Regjeringen satser på denne vekstindustrien som skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Det er derfor svært gledelig at Volkswagen ønsker å etablere seg hos Green Mountain på Rjukan, sier næringsminister Torbjørn Rød Isaksen i pressemeldingen.