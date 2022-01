Nav stakk av med Datatilsynets pris for innebygd personvern

Annonse

"Gjør test til fest" ble best da Datatilsynet delte ut personvern-pris torsdag denne uken.

Innebygd som standard

Annonse

Det var Nav som gikk av med seieren da Datatilsynet torsdag kåret vinneren av konkurransen "Innebygd personvern i prakisis", en konkurransen for å løfte frem gode eksempler på praktisk implementering av innebygd personvern og personvern som standardinnstilling.

Navs bidrag "Gjør test til en fest! Løsning og metode for syntetiske testdata" er en metode og løsning for å lage syntetiske testdata ved hjelp av maskinlæring og gjenbruk av eksisterende forretningslogikk. "Gjør test til fest" er utviklet i samarbeid med Visma Consulting.

Annonse

- Vi er veldig stolte over at det er Nav som mottar prisen for innebygd personvern, siden dette er et prosjekt vi har jobbet tett sammen med Nav for å løse. Løsningen gir bedre kvalitet på testarbeidet, samtidig som personvernet ivaretas, og vi håper at flere kan la seg inspirere av den gode løsningen til Nav, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting, i en pressemelding fra selskapet.

Syntetiske testdata

Annonse

I juryens beskrivelse av bidraget står følgende:

"Nav har utviklet en metode og løsning for å lage syntetiske testdata ved hjelp av maskinlæring og gjenbruk av eksisterende forretningslogikk. Syntetiske opplysninger trer inn i stedet for reelle opplysninger, og dette gir anonymisering etter at transformering har skjedd. Behovet for syntetiske data og testdata i tilknytning til systemutvikling uavhengig av sektor er stort. Syntetiske data er også viktig og kan benyttes i samfunnsplanlegging, for eksempel for å teste mulige effekter av planlagt politikk eller i forbindelse med kunstig intelligens. Bidraget viser at det er fullt mulig å bruke syntetiske data, til tross for argumentasjoner om at det er for vanskelig, for kostbart og for tidkrevende. Det står på vilje og gammel vane."

Datatilsynet kårer også en vinner av årets studentpris, hvor de deler ut et stipend på 20.000 kroner. Årets vinner er OsloMET med bidraget "Anonymization as a Service", en bacheloroppgave skrevet av André Groseth, Sondre Halvorsen, Viktor Vartdal Johansen, Julian Sagen og Jeremiah Augie Salita Uy.

Du kan lese mer om prisen og bidragene her.