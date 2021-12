Verdens første programmerer var en kvinne

Annonse

Vi omgir oss med teknologi. Nesten uansett hva vi skal gjøre i dag, ligger det teknologi bak. Om vi skal ringe, handle, betale, reise, jobbe, finne kjæreste, besøke legen, og så videre. Vi får til og med påminnelse om å puste, se mindre på skjerm og bevege oss via apper.

Likevel er bare cirka en tredjedel av dem som jobber med teknologi og/eller i teknologiselskaper kvinner, viser en fersk undersøkelse i regi av Abelia og ODA-Nettverk. Og kvinneandelen blant dem som utvikler disse løsningene er enda lavere. Og det til tross for at Ada Lovelace regnes som verdens første programmerer.

Hvem var Ada Lovelace?

Lady Augusta Ada Byron King, grevinne av Lovelace, ble født i England den 10. desember 1815 og døde den 27. november 1852.

I Store norske leksikon leser vi at Ada (matematiker og databehandlingspionér) «skrev maskininstruksjoner til Charles Babbages The Analytical Engine, en mekanisk datamaskin. Denne maskinen ble aldri ferdigstilt, men instruksjonene hun skrev gjør at hun av mange anerkjennes som historiens første dataprogrammerer.»

Programmeringsspråket Ada er oppkalt etter henne.

I dag, over 200 år etter at Ada og Charles jobbet sammen på den mekaniske datamaskinen, er det langt fra kjønnslikevekt på teknologiområdet selv i ellers ganske likestilte Norge.

Det er det nok mange grunner til, men faktisk var det flere kvinner enn menn som studerte programmering på enkelte høgskoler i Norge på 1970-tallet, ifølge Ikt-Norge.

Teknologi spiller en stadig større plass i livene våre både privat og på jobb. Vi kan ikke kun la halvparten av befolkningen utforme løsninger for alle. Vi trenger problemløsere av begge kjønn, i alle aldre, fra flere kulturer for å løse oppgavene samfunnet står overfor.

Skal vi få flere kvinner inn i tech-bransjen, må vi tørre å ansette dem. Og vi må gjøre mer for å få flere til å velge utdanning innen programmering og andre «harde» tech-områder.

I Sysco har vi de siste par årene jobbet systematisk for å øke kvinneandelen både blant teknologene og i ledelsen. Man får ikke ansatt de beste folkene – kvinner eller menn, unge eller gamle – uten at du kan vise til et mangfoldig arbeidsmiljø.

Dagfinn Ringås, CEO, Sysco