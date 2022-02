Hvorfor markerer virksomheter Pride?

Annonse

Hva skal vi egentlig med Pride? Det er spørsmål som ofte dukker opp i løpet av juni, eller «pride month» om du vil.

I år er det 50 år siden politiet stormet Stonewall Inn i New York, stedet som regnes som fødestedet til verdens homobevegelse. Heldigvis har mye skjedd siden den gang, og de fleste LHBT-personer i Norge i dag, lever gode liv. Dessverre er det dog noen unntak.

Helt frem til 2018 var sex mellom homofile kriminelt i India. I mai åpnet Taiwan for homofile ekteskap, som første land i Asia. I Polen derimot – der har lederen av regjeringspartiet «Lov og rettferdighetspartiet» utpekt homofile som den nye fienden. Samtidig jakter nasjonalister homofile i gatene for å banke de opp.

Ikke problemfritt

Vi kan fort tenke at «sånn har vi det ikke her hjemme». Vi har det bedre, men det er ikke problemfritt her heller. Bufdir oppgir at folk er mindre negative til LHBT-personer nå enn for 10 år siden. Samtidig har vi en vei å gå på holdningssiden:

- 20 prosent av LHBT-personer er ikke åpne om legningen sin på arbeidsplassen

- 19 prosent av menn i Telemark og Agder-fylkene grøsser på tanken av to menn holde hender. I Oslo oppgir 15 prosent det samme.

- 16 prosent av menn ville byttet sete på bussen dersom det satte seg en homofil mann ved siden av seg. 2 prosent av kvinnene svarer det samme.

- 20 prosent av menn er negative til at menn holder hender i offentlige rom, men dersom kvinner holder hender er det 5 prosent som svarer det samme.

Du tenker kanskje at dette ikke er helt bra? Det er helt riktig. Politiet i Oslo meldte i fjor at de «får anmeldelser for homo-hets hver uke». Antallet anmeldte forhold i kategorien hatkriminalitet mot LHBT-personer har økt med 70 prosent fra 2015-2018.

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange LHBT-personer som finnes i Norge, men avhengig av spørsmålsstillingen får vi mellom 1,2 prosent og 10 prosent homofile, lesbiske og bifile i Norge. I en holdningsundersøkelse gjennomført i 2017 oppga 1 av 4 at de definerte seg som «ikke helt heteroseksuell».

For første gang kunne våre medarbeidere oppgi hvorvidt de «betrakter seg selv som en LHBT-person» i den anonyme medarbeiderundersøkelsen. Samtlige av de som oppga å betrakte seg som en LHBT-person svarte positivt på spørsmålet hvorvidt «medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning». Av de 1501 som svarte på undersøkelsen, var det kun 1,8 prosent som betraktet seg som en del av denne gruppen.

Hva sier dette oss? Vi kan ha medarbeidere som ikke følte trygghet nok til å oppgi at de betrakter seg som en LHBT-person, til tross for anonymiteten. Eller er det slik at LHBT-personer diskrimineres i rekruttering? Nesten tre av fire medarbeidere hos oss er menn, og kanskje er noen av disse blant de 16 prosentene som ville byttet sete på bussen? Selv om vi har gode resultater fra LHBT-personer i medarbeiderundersøkelsen, er det altså grunn til å tro at vi har en jobb å gjøre.

Hva kan du gjøre?

Så jeg stiller spørsmålet igjen. Trenger vi fortsatt Pride?

Noen mener at det er «vel og bra» at bedrifter markerer Pride, men at det ikke fører noen risiko eller kontrovers med seg. Det er nok av eksempler på at den påstanden er feil, noe Petter Stodalen og Nordic Choice Hotels kan skrive under på. Som Norges største konsulentselskap innen teknologi er vi stolte av av å ha blitt kåret til Norges beste arbeidsplass. Kan vi gjøre det med god samvittighet om vi ikke står opp for verdiene våre? Jeg er ikke i tvil om hva jeg skal svare på det spørsmålet: Nei.

At vi i Sopra Steria markerer Pride i juni (Trondheim og Stavanger i september) betyr noe! Med logoen dekket i regnbuens farger viser vi omverdenen at vi bidrar til økt bevissthet, og at vi har tatt et standpunkt. For hos oss, på Norges beste arbeidsplass, der er det plass til alle. Og hos oss kan alle være den de er, fullt ut. Ja, de kan til og med elske hvem de vil. Det er vårt standpunkt.

Så hva kan du gjøre? Kom innom kontorene til Sopra Steria i Posthuset og plukk med deg en Sopra Steria Pride-button, og vær en «stolt alliert». Inviter med deg med den konservative bestemoren din, og kollegaen som drar de groveste homovitsene i lunsjen, til å ta et glass etter jobb i Pride Park. Jeg er temmelig overbevist om at begge kommer til å synes det er hyggelig.

Anders Palerud, Head of Culture and Development