Motor, mekanikk og mobiltelefoner

Siden tidlig på 2000-tallet har det vært en litt rar trend innen branding og markedsføring av først bærbare pc-er, og deretter smarttelefoner. Utgangspunktet er dette; hva om vi kombinerer merkevaren til pc-en med noe som er tilsvarende raskt, tøft og sexy? Superbiler var det åpenbare svaret, og Acer var kanskje en av de som var først ute med sin Ferrari 3000 bærbare pc.

Allerede da stusset journalister over det noe merkelige valget. Pc-en var for så vidt godt utstyrt og absolutt en ytelse-vinner, men både på design og pris fikk pc-en unngjelde for å være både blærete og dyr. Det tok ikke mange årene før Asus fulgte i fotsporene med en grusom, gul modell med Lamborghini-merket på utsiden og topp-spesifikasjoner under panseret.

Etter det gikk det slag i slag med pc-produsenter med et noe vagt samarbeid med bil-produsenter. De allerede litt rare designene fra pc-produsenten Ego gikk helt over bord i samarbeidet med Bentley. Seriøst, gjør et bildesøk etter Ego Bentley, jeg kan vente. Der har du altså verdens styggeste pc, som kun kostet rundt 180.000 kroner da den kom ut for fire år siden. Luksustelefon-produsenten Vertu kom også ut med en lite pen Bentley-modell, til skarve 150.000 kroner.

Når smarttelefonene kom på banen varte det ikke lenge før vi også her så samarbeid som kun kan beskrives som for spesielt interesserte. Lamborghini ble representert av Oppo, mens både Acer, Motorola og tidligere nevnte Vertu produserte telefoner med et Ferrari-preg. Felles for alle var høy pris, gode spesifikasjoner og et design som treffer så langt fra kjernepublikumet som mulig. Oneplus har inngått et partnerskap med McLaren, mens både Land Rover og Caterpillar bruker produsenten Bullitt, men da kun med egen merkevare på telefonen.

På pc-siden står det selvsagt heller ikke stille, det nyeste skuddet på stammen er Lenovos samarbeid med den italienske motorsykkelprodusenten Ducati. Lenovo er selvsagt også partner med Ducati på andre områder, som arbeidsstasjoner og servere; likevel insiterer selskapet på å produsere en bærbar pc pyntet med Ducati-logo. Ducati på sin side tok ansvar og designet ventilasjonen under selve pc-en. Langt fra det styggeste vi har sagt, men spørsmålet ‘hvorfor?’ står fremdeles.

Razer, ikke akkurat kjent for minimalistisk design, slo seg sammen med Koenigsegg for å produsere en pc som skulle ligne på en av deres superbiler. Resultatet så vel ut som en hvilken som helst bærbar Razer allerede hadde i stallen.

Lenovo er langt fra alene selvsagt, både selskaper som Microsoft, Intel, Amazon, Tata, Qualcomm og Kaspersky er bare noen av tek-selskapene som investerer tungt i sporter som Formel 1 og Superbike. Det å nevnes i samme åndedrett som fart og spenning er uten tvil attraktivt.

Men, må resultatet av et slikt partnerskap se så grusomt ut? Allerede da jeg testet Ferrari-pc-en i 2004 var vi generelt enige om at ytelsen var god, men designet grusomt. Det har ikke forbedret seg nevneverdig den siste tiden. Det er kanskje rart, med de ressursene som øses inn i bil-design. De fleste av oss kan sette pris på en vakker bil. De færreste av oss syntes en bil-inspirert pc er pen.

Tek-selskapene trenger ikke motor og fart for å se pene ut. Kanskje kunne en bil som hentet inspirasjon fra en smarttelefon eller en pc fungert bedre. Om ikke annet vil i hvert fall design-filosofien gå fremover i tiden, uavhengig av en lang bilhistorie med konservativt design.