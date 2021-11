Hyperkonvergert infrastruktur i Vestre Agder

Annonse

Det Digitale Vestre Agder (DDV) er et interkommunalt selskap eid av seks kommuner i Vestre Agder: Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Lindesnes og Åseral. Selskapet ble opprettet i 2015, og samordner de seks kommunenes ikt-ressurser, med omkring 14 500 brukere. Nå moderniserer de infrastrukturen med løsninger fra Dell og Vmware, heter det i en pressemelding.

I dag kjører alle kommunenes tjenester på et tradisjonelt IT-miljø, som de nå skal migrere vekk fra.

– Vi skal tilrettelegge vår infrastruktur for å kjøre både dagens løsninger og nye fagapplikasjoner i fremtiden, sier avdelingsleder for infrastruktur og løsninger i DDV, Ronald Braun.

Tre forskjellige steder

Derfor besluttet de å modernisere infrastrukturen med en hyperkonvergert løsning fra Dell og Vmware. Først investerte DDV i tre noder, men har nå utvidet til tolv VxRail-noder i stretch-cluster på to lokasjoner. De to lokasjonene er identiske og kontinuerlig oppdatert, slik at den ene kan ta over for den andre om noe skulle gå galt. En tredje lokasjon skal brukes til sikkerhetskopiering av de to andre.

– Den store forskjellen fra dagens system er at når vi nå får infrastrukturen spredt på flere steder, får vi også bedre muligheter for å gjenopprette dersom noe skulle gå galt, forteller rådgiver i DDV, Aadne Omdahl.

Automatisering

Det oppgraderte datasenteret vil gi de seks Agder-kommunene en infrastruktur med innebygde systemer for vedlikehold og oppdatering. DDV er helt i starten av migreringsprosessen, og det er beregnet at prosessen skal være ferdig i mai. Omdahl forventer kun noen få minutter nedetid i forbindelse med migreringen.

– Det kommer til å frigjøre mye tid, særlig hver gang vi skal oppdatere. Sikkerhetsmessig blir det også en helt annen situasjon. Med det nye systemet blir oppgradering nærmest et spørsmål om å trykke på en knapp, framfor de lengre prosessene vi har i dag. Nå kan det bli gjort med stor sikkerhet, og vi kan være oppdatert til enhver tid, sier Omdahl.