Dips satser tungt på design

Annonse

Dips, som utvikler journalløsninger for det norske helsevesenet, satser tungt på design. Nå har e-helseleverandøren hentet inn Tom Gabriel Johansen som ny designdirektør og Agnete Enga som ny designsjef i selskapet. I tillegg ser de for seg å øke design-staben ytterligere de kommende årene:

– Dette er en viktig og strategisk storsatsning. Vi skal ansette 3 designere til i år og enda flere neste år. Vi har også begynt å forberede organisasjonen på at dette blir en endring i arbeidsform og etter hvert kultur. Vi skal drive designdrevet utvikling med brukervennlighet som vårt desidert viktigste mål. Det sier medisinsk direktør og lege Thomas Smedsrud, i en melding fra Dips. Smedsrud har hatt lead på den strategiske prosessen med å restrukturere tilnærmingen til design internt i Dips.

Design forankret på høyeste nivå

Tom Gabriel Johansen har over 20 års erfaring som designer, fra strategisk design til brettspilldesign, fra interaksjonsdesign til informasjonsvisualisering. Johansen har vært 7 år i NRK før han gikk til InfoDesignLab i 2016. De siste årene har han brukt mye av tiden til å påvirke hvordan FNs Klimapanel jobber med design og visualisering i sine spesialrapporter.

Agnete Enga har mer enn 18 års internasjonal erfaring som innovasjonskonsulent innenfor design og strategi. Hun har bodd og jobbet bl.a. i LA, NYC, Hong Kong og Barcelona. Enga kommer nå fra stillingen som fagleder for design og innovasjon i Gyldendalskonsernet, og har tidligere jobbet i Making Waves og Designit, hvor hun jobbet i skjæringspunktet mellom tjenestedesign og endringsledelse, både innen privat og offentlig sektor.

– Dips er i en veldig spennende fase nå, og jeg gleder meg til å være med på den reisen! Det at ledelsen i en stor helseaktør har et sterkt ønske om å bli designdrevet som virksomhet, og hvor design nå har fått en sentral plass i toppledelsen – det gjorde veldig inntrykk på meg, sier Agnete Enga i meldingen, og fortsetter:

– Helse er for meg spesielt meningsfylt å jobbe med. Her kan designere virkelig få brukt sine designferdigheter til å gjøre en forskjell. De fleste designere har et sterkt ønske om å gjøre verden bedre gjennom design – og bidra til positiv endring i folks liv. Og det å skape gode løsninger for innbyggere, og leger og sykepleiere som hver dag redder liv – jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfylt enn det.