Nortura digitaliserer med SAP

Annonse

Nortura sier selv at de er klare for digitaliseringsløp etter SAP-implementasjon. Norges største produsent av kjøtt har siden 2015 skiftet ut et titalls it-løsninger til fordel for en helhetlig og fullintegrert SAP-ERP-plattform. Flere av de gamle systemene var selvbygde og modne for utskifting.

Annonse

I år, seks år etter at prosjektet startet, er den omfattende jobben med å gå over til en moderne plattform i mål, feires det i Nortura. De gamle systemene kunne samlet sett ikke innfri de krav og ambisjonene Nortura hadde videre, selv om de fortsatt fungerte.

Annonse

– Den primære utfordringen bestod i at systemene var vanskelig å vedlikeholde, informasjonen var ustandardisert, vanskelig tilgjengelig og ikke synkrone på tvers av systemer. Plattformen var ikke bygget for fremtidens forutsetninger funksjonelt, finansielt eller med tanke på kompetanse, og skiftet var derfor helt nødvendig, sier Erik Høeg, konserndirektør for Vekst i Nortura i en pressemelding fra selskapet.

Ønsker om å digitalisere mer

Ifølge selskapet skal det nye systemet brukes til løpende optimalisering og er viktig for beslutningsprosesser og kontinuerlig utvikling av Nortura. Bedre kvalitet på data muliggjør blant annet en mer optimalisert vareflyt på tvers av Norturas mange anlegg og allerede nå ser man en betydelig nedgang i antall kjørte kilometer.

Målsetningen er reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv inntransport av slaktedyr, mellomtransport av livdyr og distribusjon ut til grossist.

– Nortura har anlegg med forskjellig produksjonsutstyr og grensesnitt, som skal håndtere en komplisert vareflyt. Dette setter store krav til fleksibiliteten i it-løsningene, og vi ser allerede nå at et skifte til et globalt ERP-system med stor funksjonsbredde som gir muligheten til å høste ønskede gevinster i årene som kommer, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i pressemeldingen.

– Med SAP i bunnen har vi etablert grunnlaget for videre digitalisering av konsernet og kan nå bygge ut løsningene for analyse, rapportering, integrasjoner og industriell it, blant annet basert på skyløsninger. Veien fra dagens industri 3.0 til målet om å klatre til å klatre til Industri 4.0 er dermed også kortere.