Raker inn penger til Google

Med en vekst på 46 prosent i fjerde kvartal 2020 i forhold til kvartalet året før, blir Youtube stadig viktigere for inntektene til Alphabet, Googles morselskap. Ifølge Business Insider skuffet Youtube inn syv milliarder dollar i de siste tre månedene i 2020. Og det med disse ekstremt irriterende reklamefilmene som gjør at du får opplevelsen av amerikansk tv – 20 sekunder handling og to minutter reklame.

Det betyr at Youtube står for hele 15 prosent av Googles annonseinntekter. Ifølge administrerende direktør i Alphabet, Sundar Pichai, skal det ha vært over en halv million live-sendinger i 2020; fra artister med egen musikk til online religiøse arrangementer.