Google ut av Australia om de må betale for nyheter

Annonse

Google har vært på kant med australske myndigheter siden disse startet utredning om obligatorisk betaling til nyhetsmedier fra Google, Facebook og andre som bruker medienes innhold. Ifølge The Sydney Morning Herald vil Google trekke seg ut fra Australia om de tvinges til å betale for nyheter.

Mel Silva, som er administrerende direktør for Google i Australia, hevdet i en høring i det australske Senatet:

– Hvis de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ved lov, gir det oss ikke noe annet valg enn å gjøre Google Search utilgjengelig i Australia.

Droppet frivillighet

Australske parlamentarikere var i ferd med å forhandle om en avtale som ville gjøre betaling frivillig. Men etter å ha sett pandemiens innvirkning på annonseinntektene til nyhetsbransjen, endret regjeringen planene til å gjøre betaling obligatorisk

Som et tilsvar la Google ut et åpent brev i august 2020, som advarte brukere om at gratis søk og Youtube «sto i fare» i Australia om den foreslåtte loven skulle bli innført. Google droppet også planene om å lansere en redigert nyhetstjeneste i Australia.

I en kommentar sier statsminister Morrison:

– Folk som ønsker å jobbe med dette er hjertelig velkomne i Australia, men vi svarer ikke på trusler.

– Ikke sånn internett fungerer

Silva svarer at hennes uttalelse ikke var en trussel, men et faktum. Hun sa at det å måtte betale nettaviser for innhold vil ødelegge Googles forretning og at forslaget vil sette en uholdbar presedens for landets næringsliv og den digitale økonomien.

– Dette er ikke kompatibelt med hvordan søkemotorer fungerer og hvordan internett fungerer.

I en bloggpost skriver Google at de er forpliktet til å arbeide for en lov som kan fungere, og at de ser en klar vei fremover.

Annonse

I tillegg til Google har også Facebook vært i mot obligatoriske betalinger fra starten av. Facebook har ikke truet med å forlate Australia, men de vil ikke lenger kunne tilby nyheter som en tjeneste.