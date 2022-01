– Altfor mange mikrobrikker blir produsert i Asia

Annonse

Størstedelen av produksjonen av brikker i verden skjer i Asia, med TSMC på Taiwan og Samsung i Sør-Korea som dominerende aktører.

– At 80 prosent av tilbudet kommer fra Asia er ganske enkelt ikke en akseptabel måte for verden å se på den mest kritiske teknologien, sier Gelsinger i et intervju med BBC.

Dette er bakgrunnen for at Intel vil investere 20 milliarder dollar, rundt 172 millioner kroner, i to nye brikke-fabrikker i den amerikanske delstaten Nevada.