Signicat kjøper spansk id-selskap

Annonse

Trondheimsbaserte Signicat har de senere årene blitt ledende innen identitetsverifisering og elektronisk signering. I Norge kanskje best kjent som stor leverandør av BankID. Med oppkjøpet av spanske eID – Electronic Identification, utvider Signicat sin tilstedeværelse i europeiske og spansktalende markeder.

Ifølge Signicat er dette et steg på veien til å bli den globale markedslederen innen digital identifisering og elektronisk signering. Dette er det andre store oppkjøpet Signicat har gjort i år, etter å ha kjøpt opp Encap Security tidligere i juni.

Annonse

– Perfekt match

– Gjennom vårt lange samarbeid ble vi overbevist om at eID er en perfekt match for oss. Deres unike tjenester er et bra tilskudd til tjenestene våre, og de tar med seg både erfaring i Europa og kompetansen vi trenger for å vokse videre. Sammen vil vi løse noen av de største utfordringene innen digital identifisering for kundene våre, sier Asger Hattel, daglig leder i Signicat.

Annonse

Grunnlagt i Madrid i 2013, er eID markedslederen innen digital identifisering i Spania, og vokser internasjonalt. Det har mer enn 250 kunder i 30 land, hovedsakelig i finansbransjen og offentlig sektor, og 70 ansatte fordelt på åtte kontorer verden over.

Ifølge Signicat er eID særlig sterke innen videobasert identitetsverifisering, som brukes for kundeintroduksjon og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES, den høyeste sikkerhetsstandarden i EU).

Annonse

I asynkron videoidentifisering tar brukeren opp video gjennom en direktestrøm, for å garantere kontroll og integriteten til identifiseringsprosessen, som senere blir verifisert av en kvalifisert agent. Det betyr at brukere kan introduseres til ID-systemer med en video av identitetspapirer og ansiktet sitt, med samme sikkerhetsnivå som ansikt-til-ansikt-identifisering. eID har utviklet den mest avanserte videoidentifiseringstjenester på markedet, VideoID, som kan gjenkjenne brukere på sekunder.

Fire års samarbeid

Signicat har hatt et samarbeid med eID de siste fire årene. Gjennom dette har eIDs tjenester også tidligere vært tilgjengelig via Signicats plattform. Når de to selskapene slår seg sammen, vil det nye selskapet være uovertruffent på identitetsverifisering, autentisering, og elektroniske signaturer.

Det sammenslåtte selskapet vil tilby det høyeste nivået for sikkerhet og overensstemmelse med reguleringer for digitale identitetsløsninger i det europeiske markedet. Det sammenslåtte tilbudet sikrer bred støtte for hele livssyklusen for sluttbrukere, og egner seg godt for organisasjoner i regulerte bransjer, som de i finansbransjen og offentlig sektor som følger strenge Know Your Customer- (KYC) og antihvitvaskningskrav (AML).

– Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og bli en del av Signicat-familien. Å slå sammen krefter vil gjøre det mulig for oss å oppnå den raske veksten vi har jobbet mot de siste åtte årene, sier Iván Nabalon, daglig leder i eID.

Etter oppkjøpet vil eID fortsette som en egen organisasjon med et uavhengig varemerke, med mål om full innlemmelse i løpet av to år. Oppkjøpet er underlagt normale betingelser, inkludert godkjennelse av de spanske konkurransemyndighetene. Oppkjøpssummen er ikke offentliggjort.