Epson og norsk selskap med i FNs smartbyprogram

Annonse

Ålesund Futurelab er et partnernettverk av aktører fra akademia, offentlig sektor og næringsliv som sammen ønsker å sette fart på bærekraftig utvikling. Fremtidslaben er en del av FNs program for smarte og bærekraftige byer, United for Smart Sustainable Cities (U4SSC).

Ålesund Futurelab ligger i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), der Epson-projektorer allerede spiller en nøkkelrolle i utviklingen av morgendagens maritime næring og smartere løsninger, som virtuelle møterom og utvikling av fremtidens kontrollrom for autonome skip.

Epsons ekspertise og visualiseringsteknologi ved NMK skal nå også utnyttes til annen smartere samfunnsplanlegging, eksempelvis løsninger for kortere responstid for brann- og redning uten behov for ny veiinfrastruktur.

Samfunnsendring

– Vi er stolte av å bli invitert i dette samfunnstransformerende prosjektet. U4SSC skal hjelpe byer og samfunn over hele verden å omgjøre FNs bærekraftmål til tiltak og resultater. I 2020 skal programmet utvikle et solid rammeverk for lokal utvikling og bruk av best tilgjengelig teknologi for smartere løsninger, sier Henning Ohlsson, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Epson Europe.

– Gjennom partnerskapet med U4SSC skal Epson delta i et globalt nettverk der byer deler kunnskap for å finne bærekraftige og smarte løsninger. Epson har forpliktet seg til FNs bærekraftmål, og dette initiativet harmonerer med SDG17 gjennom effektive partnerskap for å levere positiv sosial forandring, legger Ohlsson til.

– Epson er en viktig tilføyelse i programmet og Ålesund Futurelab er svært fornøyd med å få en av verdens største teknologiprodusenter med som IT-partner. Det gir programmet nye perspektiver og enda større bredde. Vi gleder oss til å jobbe med Epson for å utvikle nye teknologiløsninger for smartere byer i fremtiden, sier Marielle Furnes Mannseth, administrerende direktør i Ålesund Futurelab.