Løsning for bakeri kan ese utover

Parken Bakeri i Forskningsparken er første kunde, og har bidratt med utviklingen av systemet. Naturlig nok, bakeriet betjener jo 3000 som jobber i Forskningsparken og er nabo med mange nye teknologibedrifter.

Masterstudentene Tidemann Norli og Dexter Smith eier og driver selskapet Ninito. Joakim Strand er daglig leder i bakerikjeden Nord og driver Parken Bakeri.

– Vi så et marked, og nå er vi klare til å levere en enklere hverdag for kafé- og restaurantdrivere, sier Tidemann Norli.

Samarbeid og synergi

– Vi jobber inne hos Insj UiO, som er universitetets oppstartssted for studentbedrifter, her i Forskningsparken. Før vi startet tok vi kontakt med Joakim Strand, og han satte oss inn i sin hverdag og hva han ønsket seg i driften av bakeriet her. Han har gått i dialog med oss og gitt oss tilbakemeldinger underveis, noe som har vært ekstremt viktig for tjenesten vi nå sitter med.

– Disse gutta har virkelig imponert meg, sier Joakim Strand. Han har jobbet i serveringsbransjen siden han var 18, og har selv gründet tre-fire ulike selskaper og sitter i ledelsen av Nord-bakeriene.

– Ninito jobber knallhardt og leverer raskt. De er ryddige og pliktoppfyllende. Strand ble forbløffet da han så aksjonæravtalen som Tidemann og Dexter hadde utarbeidet. Der står det at de vil jobbe fra 08 til 19 mandag til lørdag.

– Dette var et løfte til aksjonærene. Det tyder på en realisme og en ryddighet. De lange dagene ble ikke ble noen overraskelse for disse guttene, sier Strand.

Lønnsomt samarbeid i koronatiden

– Jeg hadde i en tid lett etter en bedre løsning for bakeriet, sier Strand.

– Vi hadde utfordringer med fakturasystemet, vi hadde ulike delsalg flere steder og regnskapet tok mye tid hver måned. Vi ville også gi kundene en bedre opplevelse, og jeg var villig til å teste litt sammen med Ninito, men jeg var langt fra en sikker kunde.

– Selvbetjeningsløsningen til Ninito er hva vi ønsket, forteller Strand, men det fungerte ikke helt å legge oppå det kassesystemet vi hadde. Tidemann og Dexter hjalp meg å undersøke markedet og vi byttet til Wallmob som fungerer veldig godt med Ninito.

- Det at dette kom opp i koronatiden var veldig bra. Å bytte system og få nedetid er det vanskeligste for en bedrift som vår, så nå benyttet vi sjansen i de ukene bakeriet var stengt.

Betjener hele hytta

Nå kan kundene gjøre kjøpet flere steder i Forskningsparken. Ninitos skjermer står i glassgaten og utenfor Bakeriet, og det er nettbrett i resepsjonen og i de tre inkubatorene Startuplab, Sharelab og Aleap. Hele kjøpet gjennomføres på disse maskinene og så er det bare å hente kaffe og mat i bakeriet.

– Vi er stolte av at vi nå kan tilby en komplett løsning for spisesteder og hoteller, sier Smith.

– En løsning som er utviklet av oss, og hvor vi leverer alt av software og hardware. Extenda GO er vår største partner som tilgjengeliggjør et stort distributørnett og gir oss muligheten til å levere våre løsninger i 18 land.

Innovativt miljø

Dintero er et tredje selskap som er involvert. De er en oppstart fra Startuplab, med en betalingsløsning som konkurrerer med blant annet Klarna. De håndterer betaling gjennom Vipps for Ninitos løsning.

Selskapet Auk er det fjerde, som har jobbet sammen med Ninito med brukertesting. Auk er en oppstartsbedrift. Endel forskning har pekt på at samlokalisering kan virke positivt på innovasjon. Insj UiO, Parken Bakeri, Startuplab, Ninito, Dintero og Auk er alle lokalisert noen meter fra hverandre i Forskningsparken.