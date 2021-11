I år blir norske jegere heldigitale

Annonse

I år kommer jegeravgiftskortet digitalt, og jegeravgiften kan betales elektronisk. I tilegg sendes informasjon om jaktåret digitalt, via Altinn.

Heldigitale

Det er totalt over 500.000 registrerte jegere i Jegerregisteret, og omtrent halvparten av disse er aktive hvert år. Tidligere har disse betalt avgift via giro på papir. Nå kan de betale digitalt, og de slipper å luske rundt postkassa i påvente av jegeravgiftskortet - for nå kommer også dette digitalt.

I fjor fikk 50.000 norske jegere teste ut den heldigitale tilværelsen, og ifølge Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, ble det en riktig så god erfaring:

- Det var enklere for jegerne, bidro til å øke sikkerheten, og reduserte risikoen for å miste eller glemme å ta med dokumentasjonen. Slike digitale løsninger er også en effektivisering av forvaltningen, sier hun i en melding fra Miljødirektoratet.

Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må betale jegeravgiften. Pengene går inn i Viltfondet og brukes til å styrke den lokale viltforvaltningen.

Lanserer app

Ifølge Miljødirektoratet vil informasjonen i Altinn hjelpe jegere til lettvinte betalingsløsninger i Jegerregisteret. Når jegeravgiften er betalt vil et digitalt jegeravgiftskort være tilgjengelig på "Min jegerside" hos Jegerregisteret.

Dokumentasjonen kan lagres på telefonen ved å ta et bilde/skjermdump av jegernes personlige side. Ved kontroll vil jaktoppsynet avlese QR-koden på jegeravgiftskortet og se jegerdokumentasjonen for den aktuelle jegeren.

Miljødirektoratet har også planer om å lansere appen "Min jegerdokumentasjon" - en applikasjon som kommuniserer med Jegerregisteret, og viser det digitale jegeravgiftskortet, heter det i meldingen.

Det vil også bli mulig å dokumentere skyteprøven elektronisk ved bruk av appen. Etter planen skulle appen være klar til bruk 1. april, men på grunn av situasjonen som har oppstått med koronautbruddet er lansering utsatt inntil videre.