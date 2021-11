Vil bevilge over 700 millioner kroner til digitaliseringstiltak

Annonse

I dag, mandag 07. oktober, la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.

− Digitalisering er et viktig virkemiddel for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, legge til rette for nye jobber, og gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup, i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nå foreslår regjeringen å bevilge over 700 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2020.

Digitaliseringsministeren mener at det ikke holder å investere mye for å digitalisere offentlig sektor. Han sier at det også må investeres smart:

– Nå vrir vi deler av Medfinansieringsordningen for å skape mer sammenhengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Ordningen er viktig for å realisere regjeringens strategi for digitalisering offentlig sektor, sier han.

Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen i Medfinansieringsordningen med 60 millioner kroner i 2020, til nesten 190 millioner kroner.

Regjeringen vil også legge til rette for at bedrifter og privatpersoner over hele landet skal kunne bruke og utvikle nye digitale tjenester. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 256 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 2020. Det er over 50 millioner kroner mer enn statsbudsjettet for 2019.