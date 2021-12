USA vil utestenge Kina fra den amerikanske delen av internett

Annonse

USAs utenriksminister Mike Pompeo har presentert et såkalt «Clean Network»-initiativ, som er en strategi for å motarbeide kinesiske apper og tjenester som USA mener kna brukes til å spionere på USA, melder Business Insider.

«Clean Network» skal benyttes til å blokkere «upålitelige» kinesiske apper fra appbutikker, hindre kinesiske mobilselskaper i å forhåndsinstallere amerikanske apper og sørge for at ingen amerikanske data finnes i kinesiske skytjenester. Ytterligere en del av Clean Network går ut på å overvåke viktig infrastruktur, som datakabler på havbunnen.

Hvordan strategien spesifikt skal gjennomføres og om den er teknisk mulig, er enn så lenge uklart.

Telekomselskaper

Pompeo sa at denne delen av initiativet er for å «sikre at ikke-betrodde kinesiske operatører ikke er forbundet med amerikanske telekom-nettverk. Slike operatører utgjør en fare for USAs nasjonale sikkerhet og skal ikke tilby internasjonale telekommunikasjonstjenester til og fra USA».

Ut fra teksten er det ikke klart hvordan dette skal foregå – om det består i å nekte kinesiske operatører å drive i USA, eller om det skal betyr at det vil bli umulig for folk i Kina og USA å ringe hverandre.

Usikre apper og installasjoner

«Clean Store» er en del av planen: «Å fjerne ikke tiltrodde applikasjoner fra amerikanske app-butikker», altså Apples App Store og Googles Play Store. I praksis betyr dette å fjerne alle kinesiske apper fra Google Play og App Store.

Amerikanske utviklere skal heller ikke tillates å gjøre sine apper tilgjengelige for forhåndsinstallasjon på mobiler som er laget av kinesiske selskaper. Hva det igjen kan medføre, siden de aller fleste mobilapparater produseres i Kina, enten de heter Iphone eller Pixel, kan bli interessant å se.

Pompeo nevner spesielt den kinesiske teknologikjempen Huawei som et eksempel på «en avdeling i den kinesiske overvåkingsstaten». Selskaper som har amerikansk tiltro bes om å fjerne sine apper fra Huaweis app-butikk og «sikre at de ikke har partnerskap med en som bryter menneskerettighetene», skriver Pompeo.

For tiden er amerikanske apper som Amazons netthandels-app og Snapchat tilgjengelige i Huawei App Gallery.

Kinesiske skyer forbudt

Pompeo legger ut: «For å forhindre at amerikanske innbyggeres mest sensitive personlige informasjon og våre selskapers mest verdifulle intellektuelle eiendom, inkludert forskning på vaksine mot Covid-19 skal bli lagret og behandlet i skybaserte systemer hvor våre utenlandske motstandere har tilgang gjennom selskaper som Alibaba, Baidu og Tencent».

En del av initiativet er å holde Kina unna undersjøiske kabler. Om dette skriver Pompeo: «For å sikre at de undersjøiske kablene som knytter vårt land til det globale internett ikke kan benyttes til etterretningssamling av Kina i enormt omfang. Vi vil også arbeide med utenlandske partnere for å sikre at undersjøiske kabler rundt om i verden heller ikke kan kompromitteres».

Det er heller ikke klart hvordan denne delen av planen vil settes ut i livet, men en komité i det amerikanske justisdepartementet oppfordret i juni FCC (Federal Communications Commission, USAs «Nkom») til å blokkere konstruksjonen av en undersjøisk kabel til Hong Kong.