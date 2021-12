Over 1000 påmeldt til første heldigitale Digitaliseringskonferanse

Annonse

At korona-krisen har satt fart på digitaliseringen er det ingen tvil om. Nå har også Digitaliseringskonferansen blitt digital.

Til tross for at man går glipp av både mingling og fristende pausemat, og kun får sett foredragsholderne over video, er det allerede godt over 1000 påmeldte til årets konferanse.

– Den store interessen er ekstra gledelig siden det er første gang vi gjennomfører et heldigitalt arrangement av et så stort format, sier Steffen Sutorius i Digitaliseringsdirektoratet.

En annerledes konferanse

Den 12. utgaven av Digitaliseringskonferansen, som holdes i regi av Digitaliseringsdirektoratet, er noe senere på året enn tradisjonelt.

Så er det også andre tider i år, noe som gjenspeiles i årets tema: "Krisen som satte fart på digitaliseringen".

I år blir konferansen holdt over video, hvor de påmeldte får høre mer om samfunnsendringene vi har vært gjennom. Kanskje får de også svar på kjernespørsmålet som er hvilken kunnskap og hvilke erfaringer vi skal ta med oss videre etter krisen.

Hovedmålgruppen for konferansen er de som er ansvarlige for digitaliseringen i offentlig sektor. Steffen Sutorius tror likevel at temaet kan være interessant for langt flere.

Om du ønsker å benke deg foran pc-skjermen og få med deg årets konferanse må du punge ut med 700 kroner.

– Er folk villige til å betale for å se Digitaliseringskonferansen digitalt?

– Nå er det 1100 påmeldte, sa ja. Betalingen er betraktelig mindre enn vanlig, selv om det fortsatt er et konsept som det koster en del å arrangere – blant annet for å leie studio, sier Sutorius.

– Hvordan blir det å holde konferansen over video?

– Det gjenstår å se. Det går fint å arrangere. Det krever selvfølgelig en del jobb og planlegging, men det gjør jo de vanlige konferansene også, sier Sutorius til Computerworld.

Når Sutorius ønsker veldkommen til Digitaliseringskonferansen tirsdag neste uke, blir det uten deltakere i salen. Selv om man som deltaker ikke kan møte opp fysisk, er det likevel muligheter for å bidra med kommentarer og spørsmål til enkelte av de over 20 innlederne.

Fra din egen skjerm kan du blant annet se og høre statsminister Erna Solberg, NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, samt flere innledere fra toppnivå i forvaltning og næringsliv som forteller om hva som skjedde i kulissene da Norge måtte stenge ned.

I tillegg åpnes det et eget "utstiller"-område der en rekke virksomheter har digitale stands og virtuelle møterom som er åpne for konferansedeltakerne.

Så langt skal et titalls virksomheter ha meldt seg på med digitale stands. Disse får dermed muligheten til å presentere virksomheten, sine produkter og tilbud, eller ha livesending før eller etter konferansen.

Nye muligheter

Det blir en annerledes konferanse, men Sutorius er positiv, og tror at vi vil se flere digitale konferanser i fremtiden:

– Det er noen fordeler med å holde konferanser digitalt. Blant annet gir det en mulighet til å se konferansen i etterkant, når det passer en selv best, sier han, og fortsetter:

– Vi er inne i en tid hvor mange har blitt vant til digitale flater. Jeg gleder meg til den kommende uken, og er sikker på at dette blir veldig bra.

