Tekna advarer mot å droppe digitaliseringsminister

Annonse

Mandag valgte Fremskrittspartiet (Frp) å forlate regjeringen. Det har fått flere medier til å spekulere. Syv statsråder skal ut, syv skal inn. Hvem blir hva?

Også i Tekna har Frps regjeringsavgang løftet spørsmål om hvordan den nye regjeringen skal settes sammen og hvilke ministerposter som skal beholdes.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg advarer nå mot at digitaliseringsministerposten ofres i den nye mindretallsregjeringen.

– Det er viktig at vi beholder digitaliseringsministerposten. Mulighetene og utfordringene knyttet til digitalisering er enorme, sier Randeberg, i en pressemelding fra akademikerorganisasjonen.

Riktig og viktig

Tekna-presidenten mener det var et både riktig og viktig grep da statsminister Erna Solberg utnevnte Nikolai Astrup til digitaliseringsminister for et år siden.

– Digitaliseringen skjer raskt, og på alle områder i samfunnet. Behovet for en digitaliseringsminister vil bare øke i tiden som kommer, sier hun.

Randeberg mener Norge kan hevde seg internasjonalt innen digitalisering, dersom vi spiller kortene rett, og påpeker samtidig at utfordringer rundt ikt-sikkerhet er stadig økende.

– Vi ser et raskt økende trusselbilde knyttet til digitale angrep, og kunnskapen og satsingen på ikt-sikkerhet må derfor økes betraktelig, sier hun i meldingen.

Randeberg mener vi allerede har sett mange resultater etter et år med egen digitaliseringsminister, derfor advarer hun mot å droppe denne ministerposten - om det skulle vise seg å bli et tema.

– Vi har det siste året blant annet fått på plass en strategi for kunstig intelligens, vi har økt satsingen på digitalisering i kommunene, vi skal få en stortingsmelding om datadeling, og skal sikre bredbånddekning over hele landet, sier Randaberg.