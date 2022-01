Disney+ er nå tilgjengelig i Norge

Annonse

Det er ikke bare i Norge Disney+ lanseres i dag. Også Danmark, Sverige, Finland, Island, Belgia, Portugal og Luxembourg kan nå abonnere på den populære tjenesten.

Disney+ har vært en populær tjeneste siden den ble lansert og kan nå skilte med 60,5 millioner abonnenter på verdensbasis.

Med et abonnement på Disney+ er det ikke bare de tradisjonelle Disneyfilmene du får tilgang til. Her er det også flere andre kjente navn som Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Se hvor som helst, når som helst

Abonnenter kan strømme Disney+ på de fleste større mobil- og TV-enheter, inklusive spillkonsoller, mediespillere og smart TV-er. Abonnentene vil kunne glede seg over reklamefri strømming på opptil fire enheter samtidig, ubegrenset antall nedlastinger på opp til ti enheter, få personlige anbefalinger, samt muligheten til å opprette opp til syv forskjellige profiler. Foreldre kan også opprette tilpassede barneprofiler med et enklere brukergrensesnitt og innhold som er tilpasset de yngste.Prisen for Disney+ er 69 kr i måneden, eller 689 kr for et årsabonnement.