- Norge er bakpå når det gjelder e-sport

Annonse

Casper "Hunterace" Notto, regjerende verdensmester i Hearthstone, mener Norge henger etter når det gjelder interesse og kunnskap om e-sport. Det ønsker han skal endre seg.

- Du merker forskjellene fra for eksempel Asia, om man sammenligner med Norge og Europa generelt sett. Samtidig ser vi at spill og gaming har vokst enormt, det er en utvikling jeg håper bare vil fortsette. Og det viktigste; du ser at barna digger det, sier Notto, som denne uka besøkte Ekebergsletta for å gi bort tips til besøkende på Norway Cup.

Verdensmester

I april i år, knuste Casper motstanderne sine i spillet Hearthstone og ble verdensmester. Det har ingen i Norge gjort før ham.

- Det var utrolig stort for meg! Jeg hadde jobbet mot det en lang stund, med mange turneringer jeg måtte gjennom og samtidig prestere på et høyt nivå for å komme til toppen. Da jeg klarte det, var jeg kjempefornøyd, og at jeg da samtidig klarte å levere når jeg var i verdensmesterskapet var veldig stort. Men det ligger så klart mye forberedelser, trening og øving bak. Det er mange som faller ifra når man ser hvor mye innsats som må til, forteller Notto i en pressemelding fra Elkjøp.

"Hunterace" spiller for den norske e-sportklubben Nordavind DNB hvor Elkjøp er en av hovedpartnerne.