Eldre vil bli hørt

I en undersøkelse gjennomført av Huseierne og Pensjonistforbundet sier ni av ti eldre at de vil bli boende hjemme så lenge som mulig, og at de er åpne for økt bruk av teknologi i hverdagen.

Generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer sier eldre ønsker seg forståelige og enkle bruksanvisninger, men vil også sette krav til infrastruktur som fiber.

– Teknologien folk flest bruker i hverdagen må være funksjonell og enkel i bruk. Å ha en feilfri internettforbindelse eller en TV som ikke svikter når det er uvær er kjempeviktig. Den teknologien folk flest tar i bruk for å gjøre hverdagen litt enklere, kan ofte ha en enda større betydning for eldre, og verdien av å forenkle hverdagsoppgaver som støvsuging og gressklipping øker når det betyr at du får flere år i egen bolig, sier Meyer.

Tallene for hvor mange eldre som har smarttelefon viser at flere vil tåle overgangen til digitale løsninger, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald O. Norman. Potensialet er stort, eldre er kompetente og interesserte og vil gjerne ta i bruk teknologi som forenkler hverdagen i eget hjem, sier Norman, som også savner tydeligere bruksanvisninger.

– Det er såre enkelt. Bruksanvisninger er ofte kun på engelsk, eller på et uforståelig fagspråk, som ikke bare eldre sliter med å forstå. Det kunne like gjerne stått på gresk.

Undersøkelsen kommer med tre råd som kan bidra til at flere eldre vil kunne bo hjemme lengre:

