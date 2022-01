Tesla Model Y rulles ut til de første kundene

Annonse

Elon Musk overrasker når Tesla allerede nå lanserer sin nye Model Y. Det hele skjer omtrent et helt halvt år før planlagt lansering.

Ny modell på veiene

Annonse

Korona-krisen stopper heldigvis ikke klodens ledende el-bilprodusent fra å sende sin nyeste modell ute på veiene.

De første eksemplarene av Tesla Model Y, et mer prisvennlig SUV-alternativ til Model X, skal nå være på vei ut til de første kjøperne. Det skriver Computerworld Danmark, som ført fant saken hos Ars Technica.

Da Tesla først fortalte om nyheten i 2019, ble det annonsert at den nye modellen skulle lanserers høsten 2020. Nå er altså lanseringsdatoen et faktum, nesten et halvt år før planlagt.

Annonse

Ifølge Ars Technica, er dette trolig et resultat av at Model Y deler mange komponenter med selskapets populære Model 3.